Ile Maurice: Angus Road - «Pravind Jugnauth a peur de répondre parce qu'il se piège dans ses mensonges» dit Ramgoolam

Lors de la conférence de presse du PTr ce vendredi 6 août, Navin Ramgoolam est revenu sur les incidents survenus au Parlement lors de la séance de mardi dernier. Selon le leader des rouges, c'est la première fois qu'il voit un Speaker de l'Assemblée effectuer un «walk-out».

Navin Ramgoolam est aussi revenu sur l'épisode «gro zoure» au Parlement et que le coupable, qui est membre de la majorité, n'a pas été retrouvé par le Speaker. Il a aussi rappelé la mansuétude du même speaker envers Vikram Hurdoyal qui avait cité le nom d'une fonctionnaire décédée. Par la suite, l'ancien Premier ministre a rappelé que lors de la dernière séance avant les vacances, le Premier a pris 30 minutes pour répondre à une question. «On a vu des messages discrets circuler sur des bouts de papier pour qu'Assirvaden ne pose pas sa question sur Angus Road. Pravind Jugnauth a peur de répondre parce que plus il répond plus il se piège lui-même dans ses mensonges» a-t-il dit.

Arvin Boolell a aussi pris la parole et a annoncé qu'il prépare une plainte contre Sooroojdev Phokeer. Par la même occasion il a lancé un appel à Paul Bérenger pour qu'il vienne dire pourquoi il avait fait revenir Phokeer de l'Egypte alors que lui Bérenger était ministre dans les années 2000-2005. «Ce dossier Phokeer a disparu par la suite. Et aujourd'hui le parlement est asphyxié à cause de lui. Le Speaker must go !»