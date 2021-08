Guinée: Hausse du prix du carburant - « Nous souhaiterions que le prix de transport augmente »

Après l'augmentation du prix du carburant à la pompe, les réactions continuent dans le secteur du transport. A la gare routière de Bambeto, dans la commune de Ratoma, les transporteurs ont exprimé leur souhait suite à cette décision du gouvernement.

Mamadou Yaya Keita chauffeur a indiqué : « Alors que le prix du carburant a prix une hausse, nous souhaiterions que le prix de transport augmente par ce que l'état de nos est complètement dégradé et la tracasserie policière n'en finissent pas ».

« Notre difficulté liée a l'augmentation du prix de carburant tout cela s'ajoute a l'état des routes et la saison pluvieuse ; parfois nous sommes oblige de stationne ou chercher des déviation » Oumar Hadjirima Bah, chef de ligne Conakry-Télémélé.

A Conakry, dès après l'augmentation du prix du carburant, les taxi-maitres n'ont pas tardé à augmenter le prix du transport urbain à Conakry. Au lieu de 1 500 GNF, ils ont monté eux aussi à 2 000 GNF le tronçon. Face à cette situation, le gouvernement a rencontré le syndicat des transporteurs. Le secrétaire général adjoint de la fédération nationale des transports a apporté des précisions suite à cette rencontre.

« Nous sommes maintenant pour l'augmentation du prix de carburant et maintenir le prix a l'actuelle prix on a fait comprendre ceci mais il y a eu l'augmentation abusif avant l'augmentation du prix de carburant a la pompe ; nous ne pouvons plus aller à une autre augmentation sur ce que vous avez augmente vous même et que vous même et que vous n'avez pas réduit lorsqu'on vous a demande de prendre neuf place et de faire paye les gens conformément ».