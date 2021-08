Au Mozambique, les forces rwandaises et mozambicaines avancent dans les bastions des insurgés Al-Shabab dans la région du Cabo Delgado..

Le mois dernier, Kigali avait annoncé l'envoi d'un millier d'hommes, militaire et policiers, dans la zone en soutien aux efforts de Maputo pour repousser les attaques et la montée en puissance de ces groupes jihadistes, responsables de l'attaque d'ampleur sur la ville de Palma qui, en mars dernier, a interrompu un méga-projet gazier de 16,8 milliards d'euros, opéré par le français Total. Aujourd'hui l'armée rwandaise fait le point sur les opérations effectuées et en cours avec l'armée mozambicaine.

Déployée dans les districts de Palma et de Mocimboa da Praia, l'armée rwandaise assure avoir repris la semaine dernière, avec les forces mozambicaines, la ville d'Awasse, et avoir repoussé les insurgés dans leur bastion principal de la ville portuaire de Mocimboa da Praia, cible d'un assaut imminent.

« Cette ville est très importante pour l'approvisionnement de l'ennemi. Les combats risquent donc d'être plus intenses que ce que nous avons connu jusqu'ici dans d'autres endroits, et surement plus longs », a déclaré le colonel Ronald Rwivanga, porte-parole de l'armée rwandaise.

Outre les opérations militaires, les Rwandais, militaires et policiers, prévoient de contribuer à la stabilisation des zones reprises aux insurgés.

« Nous ferons du maintien de l'ordre, des opérations de sécurisation, des patrouilles, et puis de la réforme du secteur sécuritaire, c'est-à-dire que nous allons consolider et développer les forces de sécurité locales », précise le colonel Rwivanga.

Le porte-parole parle seulement de quelques blessés côté rwandais et d'une centaine de morts chez les insurgés, selon une estimation encore très approximative. Il assure également que les Rwandan Defence Forces (RDF) et leurs partenaires mozambicains ont saisi beaucoup d'équipements et de munitions.