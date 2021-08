Guinée: Inondations - Le gouvernement prend des décisions contre les auteurs du bouchage des caniveaux (déclaration)

document

-Chers concitoyens

-Mesdames et Messieurs

Les mois de Juin et Juillet de cette année 2021, dans un contexte déjà éprouvant dû à la présence de la pandémie de la Covid-19, sont venus en rajouter aux soucis de nombreux guinéennes et guinéens par l'enregistrement d'inondations porteuses de divers maux : des citoyens emportés par les torrents d'eau et y ayant perdu la vie, des maisons englouties, des biens matériels irrécupérables, etc...

Le bilan de ces deux mois est donc lourd et affligeant.

Le Gouvernement, sous les directives de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, directives relayées par Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, s'est particulièrement retrouvé autour du sujet, abordant les causes proches et lointaines de cette catastrophe qui doit une bonne raison de son acuité aux faits anthropiques.

En effet, de Tombo à Sandervalia en passant par Boulbinet et Coronthie dans Kaloum, à Dixinn Centre 2 dans la Commune de Dixinn, à Carrière centre, Carrière Cité et Bonfi dans la Commune de Matam, les zones d'inondation, selon le répertoire des services techniques du Gouvernorat de Conakry sont des points noirs dûs au bouchage des caniveaux si ce ne sont tout simplement les passages d'eau obstrués par les ordures dans certains quartiers.

En l'absence de ces facteurs, la Direction Nationale de la Météo, trouve impossible des inondations à Conakry au mois de Juin 2021 avec une pluviométrie dont le cumul présente plutôt un déficit, comparé à la moyenne des trente dernières années.

Autant dire que l'esprit de civisme nous interpelle tous dans notre quotidien face aux mesures environnementales et à la salubrité publique.

Au regard des pertes subies, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement, présentent aux familles qui ont enregistré des pertes en vies humaines et des pertes matérielles leurs condoléances émues et leur compassion.

Les services de l'Etat, en charge de l'Action humanitaire, à travers la Direction Nationale éponyme, ayant au jour le jour procédé à l'enregistrement des sinistres et des familles impactées se rendront à nouveau dans celles-ci pour parfaire leurs constats.

Enfin, le mois d'Août étant réputé pour sa forte pluviométrie, invite est faite aux élus locaux (notamment les maires et les conseils communaux), assistés des cadres techniques de leur collectivité (Environnement, Ministère de la Ville et l'Aménagement du Territoire, Salubrité, Santé) pour un contrôle rigoureux permanent et une prise de sanctions à l'encontre des citoyens auteurs, par manque de civisme, du bouchage des caniveaux et de l'obstruction des passages d'eaux. Notre sécurité environnementale à tous en dépend.

Je vous remercie.

Bouréma Condé, Ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement