Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de près de 30 milliards de FCFA de la capitalisation boursière du marché des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 29,791 milliards de FCFA au terme de la journée du vendredi 6 août 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 5095,669 milliards de FCFA contre 5065,878 milliards de FCFA la veille.

En l'espace de trois journées consécutives de cotation, cette capitalisation a augmenté de 72,385 milliards de FCFA, largement suffisant pour compenser les pertes cumulées de 37,663 milliards de FCFA enregistrées les 2 et 3 août 2021.

La capitalisation du marché des obligations s'est élevée à 6769,723 milliards de FCFA contre 6772,387 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 2,664 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est établie à 211,962 millions de FCFA contre 382,329 millions de FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,56% à 137,46 points contre 136,69 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,59% à 169,32points contre 168,33 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 4 965 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 520 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,85% à 1 950 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,45% à 330 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 760 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 650 FCFA), SODECI (moins 2,90% à 4 350 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,10% à 700 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,59% à 1 550 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Béréby (moins 1,33% à 3 700 FCFA).