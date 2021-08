Madagascar: Midirama - Crainte de l'arrivée d'une crise sociale

L'affaire projet Apollo 21 est encore loin de son dénouement. Cependant, la justice a agi avec une certaine célérité. Les prévenus ont été présentés au parquet, mais ils sont jusqu'à présent présumés innocents.

L'enquête de fond a eu lieu hier mais on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce dossier et l'opinion attend que toute la lumière soit faite et ne veut pas de manipulations de la vérité. L'avocat des prévenus demande que la retransmission du procès ait lieu en direct sur la chaîne de la TVM et sur les ondes de la RNM. Cette affaire suit son cours, mais elle ne peut pas occulter tous les problèmes du pays.

Les difficultés matérielles, dans lesquelles la population malgache se débat, sont beaucoup plus importantes que les péripéties de ce projet d'attentat. La vie quotidienne est devenue de plus en plus dure et le pouvoir doit tout faire pour en amoindrir les effets sur la population. Les Malgaches ont vu leur niveau de vie baisser de manière dramatique durant cette pandémie de la Covid-19.

La hausse incessante des PPN risque de faire souffler un vent de révolte chez la plupart des citoyens qui n'en peuvent plus. Le riz, l'huile et le charbon, produits indispensables, deviennent hors de prix pour les couches sociales défavorisées. Il n'est plus question pour le pouvoir de se défausser sur la conjoncture ou pour l'opposition de faire des critiques stériles.

Les solutions doivent être recherchées en commun car c'est la survie de toute la population qui est en jeu. La situation sanitaire, fort heureusement, ne vient pas troubler cette atmosphère déjà passablement tendue. Si l'on se réfère au bilan officiel publié quotidiennement, il n'y a pas d'explosion des cas de contamination à la Covid-19. Les mesures prises aux frontières de la Grande île ont, semble-t-il, empêché l'entrée sur le territoire du variant Delta, mais là aussi, il faut toujours faire preuve de prudence et rester sur ses gardes.