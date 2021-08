Madagascar: Isaac Mamonjisoa - Pour une évaluation des membres du gouvernement

Cet opérateur économique a abordé tour à tour les différentes actualités qui ont marqué le pays, ces derniers temps. Il s'agit notamment du remaniement et de la tentative d'assassinat du président de la République.

Face à la situation qui prévaut dans le pays, le leader du parti « Fikambanan'ny Tanora Sahy sy Vonona » (FTSV), Isaac Mamonjisoa a son mot à dire. Concernant le président actuel qui est à son mi-mandat, il estime que « le chef de l'Etat devrait procéder à une évaluation des membres du gouvernement et de ceux qui sont désignés. Il s'agit notamment de leur efficacité et de leur vitesse d'exécution ». Et à lui d'enchaîner qu'« il s'avère important de procéder à un remaniement, avec un gouvernement qui tient compte du volet social plus communément appelé « sosialim-bahoaka» et qu'il aurait également la même vision que le chef de l'Etat ».

Conflits d'intérêt. Comme il fallait s'y attendre, le président national du FTSV a parlé de la tentative d'assassinat du président de la République. « Je condamne fermement ce projet d'assassinat du chef de l'Etat. Le président de la République représente la nation entière. Si cela avait vraiment eu lieu, le pays serait à genoux, entraînant de ce fait une nouvelle Transition. On doit louer Dieu que cela ait échoué ».

Et de continuer ainsi « nous invitons les enquêteurs et les magistrats à effectuer scrupuleusement leur travail pour connaître les tenants et aboutissants de cette histoire. Toujours est-il que des bruits circulent que l'on assiste à des conflits d'intérêts. À mon avis, c'est de la haute politique. Je crains qu'il y ait des puissances étrangères derrière tout cela, notamment ceux qui ont perdu leurs intérêts dans le pays ».

À lui toutefois de conclure que « le président de la République a une forte personnalité. Et il l'a montrée par son amour de la patrie. D'ailleurs, il a un contrat envers le peuple à travers ses "velirano" ».