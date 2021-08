Madagascar: Des décisions fermes attendues de l'État

La situation est alarmante et le pouvoir en a certainement pris la mesure. La population est prise à la gorge par cette augmentation hors de proportion du coût de la vie. On n'emploie plus le verbe survivre, mais la phrase « essayer de ne pas mourir de faim » est peut-être plus appropriée.

Les articles de presse et les reportages télévisés rendent tous compte de cette détresse des citoyens qui demandent de l'aide aux autorités. Le pouvoir a certainement entendu ces appels au secours et il a le devoir de ne pas laisser la situation en l'état. On attend une réponse forte de sa part. Ils feront certainement partie des sujets abordés par le chef de l'État demain soir lors de son intervention télévisée.

Des décisions fermes attendues de l'État

Le président de la République n'est pas intervenu à la télévision depuis un certain temps, déléguant ce pouvoir au Premier ministre. À présent, il a jugé bon de parler aux Malgaches de la situation actuelle. De nombreux sujets doivent être abordés et il apportera son éclairage. Comme il se doit, il parlera de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays et fera part des dispositions qui seront prises pour contenir la progression de l'épidémie de la Covid-19.

Les membres des sociétés travaillant dans le secteur du tourisme attendent la décision de reprise ou non des vols en provenance de l'extérieur. Le chef de l'État abordera certainement le sujet « projet Apollo 21 ». L'opinion attend avec intérêt sa perception de l'affaire. Jusqu'à présent, il avait fait preuve de beaucoup de discrétion sur ce projet d'attentat, laissant l'enquête suivre son cours.

Il s'étendra plutôt sur les questions sociales qui préoccupent en ce moment au plus haut point la population. La question est cruciale car c'est la vie ou plutôt la survie des Malgaches qui est en jeu. Ils attendent des décisions claires de l'État pour mettre un terme à cette spirale de l'inflation qui résulte d'abus de certains commerçants indélicats. Les problèmes ne seront pas résolus d'un coup de baguette magique, mais l'État doit jouer son rôle de régulateur et prendre ses responsabilités.