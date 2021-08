Madagascar: Économie rurale - Le site bioculturel d'Antrema présent à la Fier Mada

Situé dans la commune de Katsepy, dans la région Boeny, le site bioculturel d'Antrema est une aire protégée communautaire co-gérée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et les communautés locales depuis sa création en 2000.

Il est recouvert de mangroves et de forêts sèches qui constituent un habitat naturel pour diverses espèces d'animaux dont les lémuriens. Présentes à la 22e édition de la Foire internationale de l'économie rurale de Madagascar (Fier-Mada) au stade Makis Andohatapenaka avec ses associations de vanneries, apiculteurs et saliculteurs, les équipes du site bioculturel exposent leurs produits issus de l'exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles.

On cite entre autres la fleur de sel, les différents miels de mangrove comme le miel multifloral et le miel de jujube mais également les produits issus du raphia et du satrana. A travers cet évènement, le site bioculturel d'Antrema vise à faire connaître leur existence, créer des rencontres pour de nouveaux débouchés ou partenariats mais également partager leur savoir-faire.