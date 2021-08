Congo-Brazzaville: Coopération - Raul Mateus Paula réitère le soutien continu de l'UE au Congo

Arrivé en fin de mission en République du Congo, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Raul Mateus Paula, a rencontré le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat pubic-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, le 5 août à Brazzaville, pour lui faire ses adieux.

Le diplomate a salué la coopération entre son institution et le Congo ainsi que la qualité des relations qui se sont dynamisées davantage ces dernières années. Il a souligné que l'Union européenne interviendra toujours davantage dans les secteurs clés pour aider le Congo à diversifier son économie, assurer un développement durable et décoller sur le plan socio-économique. « Je suis venu dire au revoir mais aussi passé en revue la coopération entre l'Union européenne et le Congo, qui est très riche sur divers aspects, allant de l'environnement à la diversification de l'économie et bien d'autres secteurs », a déclaré l'ambassadeur européen.

Selon Raul Mateus Paula, l'UE veillera toujours à une bonne pondération entre les impératifs du développement et une gestion durable des ressources naturelles du Congo. Sur cette lancée, il a, lors de son audience avec le ministre, plaidé en faveur du maintien et du renforcement de la coopération entre l'UE et le Congo sur les questions qui touchent à la préservation de l'environnement. « Nous sommes à la veille de la COP26, il est donc important d'avoir des discussions pour renforcer la coopération et préserver les forêts du monde, notamment celle du Bassin du Congo, qui est la deuxième forêt tropicale du globe », a souligné le diplomate européen.

La situation de la dette congolaise, les négociations avec le Fonds monétaire internationale (FMI), mais également des réformes pour la bonne gouvernance, la transparence publique, la lutte contre la corruption, la transition vers l'économie verte et des mesures d'accompagnement de l'UE envers le Congo pour se sortir de cette crise sanitaire, qui a plombé les économies du monde, font partie des grands dossiers que Raul Mateus Paula lègue à son remplaçant.

Rappelons que Raul Mateus Paula a été accrédité au Congo il y a environ trois ans. Il a piloté plusieurs projets lancés par l'UE et le Congo, dans une démarche partenariale, afin de contribuer à la recherche de solutions face aux défis auxquels est confronté le Congo. Parmi ces projets figurent celui axé sur la professionnalisation et l'amélioration des méthodes de fonctionnement de la police congolaise que la France a aidé à faire éclore.

L'ambassadeur annonçait en juin dernier que l'UE soutiendrait cette initiative à hauteur de 5 millions d'euros. « Ce projet va démarrer j'en suis heureux. Aussi, nous sommes heureux de constater que le partenariat entre l'Union européenne et le Congo a été très renforcé. Mon successeur ne manquera pas de poursuivre et de renforcer ce partenariat », a-t-il fait savoir.