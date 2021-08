Congo-Brazzaville: Congo-Sénégal - La prochaine commission mixte se tiendra en 2022

En vue d'impulser une nouvelle dynamique à leur coopération bilatérale, le Congo et le Sénégal vont organiser courant 2022 une nouvelle session de la commission mixte au cours de laquelle seront évalués les domaines d'intérêts commun.

L'ambassadeur du Sénégal au Congo, Abou Lo, a fait cette annonce à sa sortie d'audience le 5 août avec le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso.

« Nous profiterons de cette occasion pour discuter des questions qui sont en suspens. Éventuellement des accords seront trouvés lors de cette rencontre », a déclaré le diplomate sénégalais.

Axée sur la coopération entre les deux pays, la rencontre entre le ministre congolais et l'ambassadeur sénégalais a également permis aux deux personnalités de passer en revue les liens qu'entretiennent le Sénégal et le Congo depuis plus de 50 ans. « Nous avons de belles perspectives de coopération dans divers domaines, notamment l'agriculture, la pêche, le tourisme, le secteur pétrolier et bien d'autres », a fait savoir l'ambassadeur.

En rappel, la dernière session de la commission mixte Congo-Sénégal s'est tenue à Dakar en 2018, trente-et-un ans après celle de 1987. Elle avait débouché sur la signature de huit accords et conventions ainsi que deux actes administratifs de partenariat.

Au nombre d'accords signés figuraient ceux portant particulièrement sur la coopération militaire et technique, la coopération culturelle et artistique, la convention d'extradition, l'accord-cadre de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du sport.