Burkina Faso: « Programme budgétaire 056 santé publique » - Un bilan a mis parcours « satisfaisant »

Le président du comité de revue du « Programme 056 santé publique », Dr Wilfried Ouédraogo (milieu) : « Je vous invite à un examen sans complaisance des documents qui vous sont soumis ».

Le ministère de la Santé a organisé la première session du comité de revue du « Programme budgétaire 056 santé publique » le vendredi 6 août 2021, à Ouagadougou.

Le programme budgétaire 056 santé publique du ministère de la Santé se compose du Projet de renforcement des services de santé (PRSS), du Projet de préparation et de riposte contre le coronavirus (PPR Covid-19) et du Projet de construction et d'équipement du centre de gériatrie de Ouagadougou. Pour faire le bilan à mi-parcours du programme, son comité de revue s'est réuni, le vendredi 6 août 2021, à Ouagadougou.

Selon le Secrétaire général (SG) du ministère de la Santé, président du comité de revue, Dr wilfried Ouédraogo, ce cadre est une occasion de mesurer les résultats des six derniers mois et de donner des orientations pour de meilleurs résultats pour le reste de l'année. « Nous allons évaluer les actions mises en œuvre par l'organe de gestion des trois projets du programme pour l'atteinte des objectifs », a-t-il déclaré. A l'entendre, cette session d'échanges intervient en pleine restructuration de la composante du PRSS et à moins d'un an de la fin du PPR Covid-19 prévue pour le 29 avril 2022. « Je vous invite à un examen sans complaisance des documents qui vous sont soumis et à faire des propositions de solutions pertinentes aux problèmes identifiés pour une mise en œuvre réussie de ces projets », a-t-il exhorté.

Les participants à cette session ont été appelés à faire des recommandations pertinentes.

Pour la Directrice générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), Dr Estelle Dabiré /Dembélé, le bilan du premier semestre de l'année 2021 est satisfaisant au vu des différentes activités déjà réalisées. A l'en croire, des documents de gestion de projets par rapport à la question du contrôle interne des projets du « Programme budgétaire 056 santé publique » vont être adoptés au cours de la session. « Lors du dernier comité de revue de 2020 nous avons fait des recommandations qui ont été traitées au cours du premier semestre de 2021 mais il y'a toujours des défis à relever », a-t-elle fait savoir.

Le comité selon elle, est composé des représentants des ministères en charge de la santé, de l'économie, de la femme, de l'eau, etc. dont la contribution a permis d'améliorer la gestion du programme.