Cote d'Ivoire: Sébastien Haller doit tout casser avec l'Ajax Amsterdam cette année !

Sébastien Haller aime se lancer des défis. Après avoir réussi à Utrecht et à l'Eintracht Francfort, l'expérience anglaise à West Ham a été mitigée pour l'attaquant ivoirien. Après un an et demi où il n'était pas le plus heureux, l'ancien joueur d'Auxerre a décidé de retourner en Eredivisie pour retrouver des sensations à l'Ajax Amsterdam, la meilleure équipe du pays.Et le pari est réussi.

Sébastien Haller est un attaquant atypique. Du haut de son mètre 90, l'attaquant ivoirien de 27 ans est une véritable tour de contrôle et un point de fixation particulièrement efficace en attaque. Mais ce n'est pas tout ! En effet, Haller sait aussi partir balle au pied, éliminer des joueurs avec son physique avant d'armer une lourde frappe. Evidemment, il est aussi doué dans le domaine aérien grâce à sa taille et à sa détente excellente. Mais son parcours est aussi atypique que son style de jeu.

Après avoir fait ses premiers pas avec son club formateur l'AJ Auxerre, l'international espoir français, à l'époque, surprend beaucoup de monde en rejoignant Utrecht en 2015. Aux Pays-Bas, le natif de Ris-Orangis s'acclimate parfaitement aux exigences de l'Eredivisie et se fait un nom, petit à petit, en Europe. Au total, en 98 matchs avec le club, il plante 51 buts et délivre 16 passes décisives, qui vont lui ouvrir les portes de la Bundesliga. Pour 12 millions d'euros, en 2017, il rejoint l'Eintracht Francfort et réussit deux saisons pleines dans le club en pleine reconstruction. 77 matchs plus tard, il termine son parcours allemand avec 19 passes et surtout 33 buts, ce qui va pousser West Ham à casser sa tirelire ! En juillet 2019, les Hammers réalisent leur plus gros transfert de leur histoire pour Haller, qui va couter pas moins de 50 millions d'euros ! Le club de Londres mise énormément sur le Français afin de viser des places européennes. Mais comme souvent, les profils atypiques dépendent, surtout, des entraîneurs en place et Haller va en payer le prix cher. Moins utilisé et avec la pression de son énorme transfert, il ne va marquer que 14 buts en 54 matchs (plus 3 passes décisives). En manque de rythme et de repère, il se remet en question et demande son départ au mois de janvier 2021. L'Ajax Amsterdam décide alors de le relancer moyennant un chèque de 22,50 millions d'euros, un lourd investissement pour le champion des Pays-Bas.

Depuis janvier, Haller s'est parfaitement intégré à l'équipe de Ten Hag, qui adopte un style de jeu très offensif. Celui qui a décidé de représenter la Cote d'Ivoire (4 sélections, 1 but) a vite pris ses marques et comptabilise déjà 13 buts et 7 passes décisives en 23 matchs ! S'il n'a pas pu participer à la Ligue Europa en raison d'un énorme imbroglio administratif, l'ex-Auxerrois n'a pas été déconcentré pour autant et va attaquer cette année 2021-2022 avec de grosses ambitions.

Evidemment, l'Ajax est favorite pour sa propre succession, comme le montre la cote disponible sur le site de Bwin (1,38). Haller aura aussi la possibilité de découvrir la Ligue des Champions avec les Rouge-et-Blanc, une nouvelle compétition où il espère marquer but sur but. L'Ajax a potentiellement fait un bon coup avec le géant ivoirien, mais lui aussi puisqu'il arrive dans une équipe joueuse et profite de joueurs de ballons hors pair à l'image de Dusan Tadic. Un deal gagnant-gagnant !