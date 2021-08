Mali: Dans le Nord, des actes de vandalisme privent les populations de réseau téléphonique

Au Mali, depuis plus de dix jours, les populations des régions de Gao et de Tombouctou sont partiellement privées de communication suite à des perturbations liées à des actes de vandalisme contre les installations techniques des opérateurs de téléphonie Orange et Moov Africa Malitel.

Depuis le 27 juillet dernier, la téléphonie fonctionne par intermittence dans les zones septentrionales du Mali impactant des dizaines de milliers de personnes.

Chaque tentative pour joindre ses proches vivant à Tombouctou est un échec pour Annassa Maïga : « Avec la coupure des réseaux, on n'arrive plus à joindre qui que ce soit. Quand on appelle quelqu'un, on tombe sur le répondeur. Le problème a duré une dizaine de jours mais c'est un problème que nous connaissons, depuis 2012, avec la crise. »

Dans le nord et le centre du pays, des zones en proie à l'insécurité, les attaques terroristes visant les populations et les infrastructures sont récurrentes. Selon nos informations, c'est d'ailleurs l'assaut contre un site stratégique dans la distribution du réseau qui est à l'origine de cette panne.

« Ça fait peur », s'inquiète Annassa Maïga. Interpellées, les autorités et les responsables des deux entreprises concernées assurent tout mettre en oeuvre pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais. Dans un communiqué publié, vendredi 6 août, le ministère de la Communication et de l'Economie numérique assure que toutes les dispositions techniques sont en cours pour rétablir le réseau. Des équipes de dépannage ont été déployées sous escorte dans la zone. Un retour à la normale est prévu pour le début de la semaine prochaine.