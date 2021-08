Congo-Kinshasa: Université catholique du Congo - Pre Claudine Tshimanga nommée doyenne de la FED

La Pre Claudine Tshimanga Mbuyi Kaseka est la première femme doyenne nommée par le conseil d'administration de l'Université catholique du Congo (UCC) au cours de sa réunion ordinaire tenue à Kinshasa du 1er au 4 juin 2021.

La décision de la nomination du Pr Claudine Tshimanga, officialisée à la fin du mois de juillet 2021, lui a été notifiée par Mgr Fulgence Muteba Mugalu, archevêque de Lubumbashi et président du conseil d'administration de l'UCC.

L'UCC est une université privée catholique créée en 1987 par l'ex-Conférence épiscopale du Zaïre (actuelle Conférence épiscopale nationale du Congo), sous le nom "Faculté de théologie catholique de Kinshasa" devenue "Facultés catholiques de Kinshasa" (FCK), puis rebaptisée UCC en 2009. L'UCC compte aujourd'hui sept facultés : la faculté de théologie, la faculté de philosophie, la faculté d'économie et développement (FED), la faculté des communications sociales, la faculté de droit ainsi que la faculté des sciences politiques. L'UCC offre aujourd'hui un programme diversifié selon les facultés et le degré allant du 1er, 2e et au 3e cycle.

Issue de la première promotion de la FED

Née le 30 septembre 1972, indique le site de l'UCC, la Pre Claudine Tshimanga Mbuyi Kaseka est diplômée de la toute première promotion - année d'entrée 1990-1991 et année de sortie 1994-1995 - de la FED, anciennement faculté des sciences et techniques de développement (FSTD).

Première femme nommée assistante à la FSTD en 1997, Claudine Tshimanga Mbuyi Kaseka est aussi la première femme nommée professeure à temps plein, en 2015, après avoir obtenu son doctorat en économie appliquée à l'université d'Anvers en 2011. Promue au grade de professeure, depuis 2014, Claudine Tshimanga Mbuyi Kaseka était, depuis 2016, secrétaire académique de la FED.

Professeure d'université

Membre de quelques sociétés scientifiques, indique l'UCC, la Pre Claudine Tshimanga Mbuyi Kaseka justifie d'une expertise en matière d'analyse de politiques économiques, d'évaluation de la pauvreté, de renforcement des capacités ainsi que d'élaboration, de gestion et d'évaluation de projet. Elle dispense ou a dispensé des cours d'économie politique II, de macroéconomie, d'économie publique, de questions relatives à l'aide et au commerce, de collecte et d'analyse de données, d'élaboration, de gestion et d'évaluation de projet, d'analyse des principaux secteurs économiques de la RDC, de gestion et de protection des ressources naturelles, d'entrepreneuriat.

Domaines de recherche

Dans la recherche, elle a un excellent bilan en publications internationales dans les Peer Review. Ses domaines de recherches ou d'expertise sont : gouvernance de la rente minière, croissance économique et réduction de la pauvreté, analyse de la pauvreté multidimensionnelle ainsi que mise en œuvre financière de la couverture sanitaire universelle. Elle a notamment écrit « Les trous noirs de la rente minière en RDC » ; « La renaissance du secteur minier en RDC: Où va la rente minière? », « Évolution de la pauvreté en République démocratique du Congo », « Un salaire pour les plus démunis ? Analyse comparative des populations cibles à Kisenso » (Kinshasa, RDC) ainsi que « Mesurer l'impact du fonds social urbain : Analyse comparée de l'évolution socio-économique des communes de Kisenso et de Kimbanseke »

Relance des activités de l'Observatoire des politiques économiques et développement humain

La nouvelle doyenne de la FED, indique l'UCC, a également été coordonnatrice de l'Observatoire des politiques économiques et développement humain de la FED, dont elle a relancé les activités à sa prise de fonction, après plusieurs années en léthargie de cet Observatoire. Elle a notamment relancé sa revue « Afrique et développement » dont le dernier numéro, toujours disponible, remonte à 2020. Durant toute la période de confinement en 2020, explique l'UCC, la professeure Claudine Tshimanga Mbuyi Kaseka a organisé des vidéoconférences scientifiques qui ont permis aux scientifiques et aux praticiens de réfléchir sur l'après covid-19 dans différents domaines.