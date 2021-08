Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Deux cents artisans formés aux techniques de transformation des produits agricoles

Les artisans et petits producteurs formés dans la chaîne de transformation de tubercules de manioc et de la banane en produits dérivés ont exposé leurs oeuvres le 6 août au Cercle Sony-Labou -Tansi à Brazzaville.

La formation a été animée pendant plus d'un mois par le Programme alimentaire mondiale (PAM) et le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition (Cerfam), suite à la demande du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de renforcement des chaînes de valeur des produits agricoles.

Les apprenants sont venus des départements du Pool, de la Bouenza, des Plateaux et de Brazzaville. Les enseignements ont été donnés par les experts agro-alimentaires du Bénin et de Côte d'ivoire sur les techniques de transformation du manioc et de la banane en produits dérivés : la farine de manioc, le jus de manioc, gari amélioré, l'attiéké (une dérivé de manioc d'origine ouest-africaine), l'amidon, le tapioca. En ce qui concerne la banane, les produits dérivés ont été la farine de banane, les chips et bien d'autres.

Par ailleurs, les artisans ont bénéficié des connaissances sur la fabrication des équipements de transformation. A cet effet, une trentaine d'équipements (motorisés, broyeurs, rappes, semouleurs...) ont été fabriqués en vue d'améliorer le rendement de la production et le revenu des petits exploitants et transformateurs, tout en réduisant le temps et la pénibilité du travail.

La coordonnatrice des projets d'appui aux petits producteurs et résilience, chargé de programme PAM, Solange Ongoly Goma, a expliqué que le ProManioc est un programme de renforcement de la chaîne de valeur du manioc au Congo. Il accompagne des producteurs et productrices de manioc dans la transformation de tubercules en farine, gari et attiéké. Le programme est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Programme alimentaire mondiale en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

Le directeur par intérim du Cerfam, Patrick Teixeira, a signifié que sa structure entendait faciliter l'échange et le transfert de connaissances et de technologies en appui aux investissements du gouvernement du Congo et de ses partenaires dans le développement des chaînes de valeur agricoles.

La représentante et directrice-pays du PAM au Congo, Anne-Claire Mouilliez, a souligné que cette assistance technique consolide la dynamique de capitalisation qui caractérise l'appui du PAM à la production et à la transformation du manioc au Congo. « Le renforcement et la promotion des chaînes de valeur de manioc et de banane constitue un début de réponse aux défis majeurs auxquels le pays est confronté tel que la forte dépendance aux importations de denrées alimentaires, la disponibilité et l'accessibilité des aliments, la malnutrition et le changement climatique », a-t-elle poursuivi.