Congo-Kinshasa: Covid-19 - La Banque mondiale dote le secrétariat technique des équipements médicaux

L'appui de la Banque mondiale (BM) qui s'inscrit dans le cadre du partenariat avec la RDC a été réceptionné, le 5 août, par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbun au centre médical de Kinshasa.

La dotation de la BM évaluée à quatorze milliards de dollars américains a été remis au ministre Jean-Jaque Mbun en présence notamment de la vice-ministre de la Santé, Mme Véronique Kilumba, et de plusieurs partenaires de la Santé et autres autorités politico-sanitaires du pays. Elle est composée de quatre cents lits de réanimation, quatre cents respirateurs, quatre cents moniteurs de patients, huit cents cents concentrateurs d'oxygène, mille six cents réanimateurs réutilisables pour adulte avec consommables et pièces de rechange, deux cents otoscopes, quatre cents laryngoscopes, sept mille circuits respirateurs, des canules et masques.

A son tour, le ministre de la Santé a remis quatre cents lits et autres équipements médicaux au coordonnateur de la riposte à la covid-19 pour les hôpitaux de Kinshasa et des provinces. Dans son adresse, le Dr Jean-Jacques Mbungani a déclaré que la cérémonie de réception et de remise des matériels médicaux revêt une importance capitale « dans le sens où elle réaffirme le Pacte social entre la RDC et la Banque mondiale à travers le projet d'urgence en appui de la riposte à la covid-19 dont la mise en œuvre est assurée par l'UG-PDSS ». «Cet appui technique et financier de la BM, l'un des partenaires de première heure, représente plus que jamais un atout de taille », a-t-il renchéri tout en ajoutant que ces matériels vont soulager le pays face au besoin pressant des structures médicales publiques, qui tant soit peu et au prix d'énormes sacrifices de leurs personnels soignants donnent les meilleurs d'elles pour offrir des soins de santé de qualité à la population, surtout pendant cette période de crise sanitaire.

Toutefois, le patron de la santé publique en RDC a invité tous les responsables de zones de santé et structures bénéficiaires de ces matériels d'en faire bon usage et d'en assurer un entretien régulier pour garantir la durabilité des matériels.

De son côté, Jean-Christophe Carret, représentant pays de la BM a encouragé le gouvernement congolais à aller dans le sens des grands changements pour la modernisation des hôpitaux. « La Banque mondiale est toujours prête à soutenir la RDC dans le secteur de la santé. On vous aide à acquérir ces matériels permettant de renforcer votre réponse à l'épidémie de covid-19. C'est aussi une manière de contribuer au lancement progressif de la couverture santé universelle. Destinés pour Kinshasa et quinze autres provinces du pays, ces matériels vous sont livrés à temps rapide. Notre rôle n'est pas que de financer, mais aussi d'aider le pays d'accélérer l'acquisition des matériels aux fournisseurs », a souligné Jean-Christophe Carret.