Angola: Une étude sur la compétitivité améliore la législation du secteur des hydrocarbures

Ndalatando (Angola) — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a déclaré vendredi, à Ndalatando, dans la province de Cuanza Norte, que l'étude, en cours, sur la compétitivité de l'industrie des hydrocarbures de l'Angola servira de base à l'amélioration de la législation et du régime fiscal du secteur.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors de la cérémonie de clôture du 6e Conseil consultatif du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, qui s'est déroulé pendant deux jours, a expliqué que son département, à travers l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG ) a récemment lancé un appel d'offres pour la réalisation d'études sur la compétitivité de l'industrie des hydrocarbures dans le pays.

L'appel d'offres, a-t-il précisé, vise à acquérir des services de conseil pour assurer la visualisation automatique des données de production, en temps réel, la comptabilité et le contrôle des volumes d'hydrocarbures exportés, des installations pétrolières en production on/offshore en Angola.

Il a indiqué que l'intention est d'adapter l'industrie au contexte actuel de transition énergétique, dans lequel le secteur des ressources minérales a un rôle à jouer.

Il a annoncé le lancement, prochainement, d'une étude similaire dans le secteur minier, prenant en compte le nouveau modèle de gouvernance adopté dans ce sous-secteur et le stade avancé de mise en œuvre du Plan National de Géologie (Planageo).

« Cette étude vise à ajuster le sous-secteur minier à la nouvelle réalité, caractérisée par l'augmentation de la capacité des infrastructures d'appui technique au secteur et des activités de prospection et de recherche de diverses ressources minérales, dont les terres rares, le niobium, le lithium, le cobalt, le cuivre , ainsi que le début de l'exploration de l'or, du manganèse, du fer et la prévision d'une augmentation de l'exploration des diamants, dans plusieurs parties du territoire national", a-t-il affirmé.

Il a encore justifié la réalisation de la même étude, par le fait que le pays a adhéré à l'initiative internationale pour la transparence dans l'industrie extractive.

La rencontre, dirigée par le ministre Diamantino de Azevedo, visait, entre autres, à débattre du fonctionnement du secteur et à envisager des actions futures dans le cadre du développement durable des ressources minérales du pays.

L'événement, qui s'est déroulé sous le slogan « Modèle de gouvernance sectorielle : mise en œuvre et résultats », a évalué le degré de conformité avec le Programme de développement national (PDN) révisé 2018-2022 et les recommandations du 5e Conseil consultatif du secteur.

Dans le domaine des ressources minérales, les participants ont abordé des questions telles que la mise en œuvre de la politique de commercialisation des diamants, des éléments des terres rares : occurrences, utilités et importance économique, tandis que dans le secteur du pétrole et du gaz, ils ont discuté de la stratégie de raffinage de l'Angola et des appels d'offres, résultats actuels et perspectives, entre autres.

Les résultats du Planageo et l'état actuel des projets miniers dans la province de Cuanza Norte ont également été présentés lors de l'événement.

La réunion a réuni le gouverneur de Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, et des investisseurs nationaux et étrangers du secteur.