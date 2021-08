Angola: La BNA et les importateurs analysent les « déséquilibres » des prix alimentaires

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) et les principaux importateurs et distributeurs de produits alimentaires se sont réunis vendredi, à Luanda, pour analyser l'inflation des prix des produits qui composent le panier alimentaire de base, en fonction de l'offre et de la demande sur le marché intérieur.

L'événement, qui s'est déroulé à huis clos, a été dirigé par le gouverneur de la BNA, José de Lima Massano, qui, avec les opérateurs économiques, a passé en revue les principales causes de la hausse des prix, justifiée par le contexte international, aggravée par la pandémie du Covid-19 et les enjeux climatiques.

La production nationale, qui ne répond toujours pas à la demande, malgré les initiatives les plus variées en cours, a été un autre sujet évalué lors de cette réunion de concertation qui a réuni les principaux acteurs liés à l'importation et à la distribution des produits, dont Angoalisar, Ecodima, Max, Shoprite, Newaco, Leonor Cart, Candando, Anseba, dans un total de 22 entreprises.

Le vice-gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Tiago Dias, a reconnu qu'il y a eu une certaine "rigidité" dans le comportement des prix dans l'économie, fortement influencé par les classes d'alimentation et de boissons non alcoolisées.

Les données de l'Institut national de la statistique (INE), publiées en juillet, indiquent que les deux classes (alimentation et boissons non alcoolisées) sont celles qui ont le plus contribué au taux d'inflation en mai et juin, avec 0,53 point de pourcentage.

« Par conséquent, nous avons l'intention d'inviter les opérateurs avec lesquels nous dialoguons et nous collectons des subventions qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe », a déclaré Tiago Dias, soulignant des facteurs influençant les prix tels que le scénario d'autres marchés internationaux, certaines insuffisances internes prédominantes, nonobstant les diverses initiatives qui sont menées.

Le vice-gouverneur de la BNA a ajouté que les contributions collectées mériteraient une analyse approfondie par les équipes techniques et il est convaincu qu'elles pourront aider à la prise de décision, notamment en matière de politique monétaire, une responsabilité de la Banque centrale.

Du côté de la BNA, elle renvoie que les opérateurs ont reconnu qu'il y avait un moment de relative stabilité sur le marché des changes, observé depuis le troisième trimestre de l'année 2020.

« Il est plus facile d'effectuer des opérations de change, mais il existe d'autres préoccupations qui ne contribuent pas directement à l'offre de biens et de services, en ce qui concerne l'importation de biens », a-t-il souligné.

Certains importateurs, à l'issue de la réunion, ont reconnu l'augmentation des prix des produits du panier alimentaire de base, ainsi que la réduction des niveaux d'importation.

Eduardo Barbosa, directeur financier d'Angoalisar, a déclaré, en marge de cette réunion, contribuer à stabiliser les prix du marché, une intention qui dépend aussi du marché étranger.

Les produits, notamment ceux du panier de la ménagère, comme le riz, le sucre, la farine de maïs (semoule) et l'huile végétale, sont parmi les plus recherchés et ont des indices de prix élevés.

Martinho Mungongo, comptable de la société Anseba, a dit que l'inflation des prix des produits et leur rareté sur le marché réduisent la capacité des entreprises à entretenir leurs infrastructures.