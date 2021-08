Cote d'Ivoire: Ingénierie touristique - Siandou Fofana salue l'engagement à l'excellence de ses 50 collaborateurs formés à l'Inp-HB

Après deux années de formation continue à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny, des agents techniques passés aux grades de cadres ont reçu l'onction du Ministre du Tourisme et des Loisirs.

L'hôtel Tiama d'Abidjan-Plateau a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise de diplômes à une cinquantaine d'agents du ministère du Tourisme et des Loisirs, le 5 août 2021. Une cérémonie placée sous la présidence du ministre Siandou Fofana, du reste parrain des deux promotions d'impétrants des cuvées 2017 et 2018, au sortir de deux années académiques de renforcement de leurs capacités à l'antenne abidjanaise de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, notamment à l'Ecole de formation continue et de perfectionnement des cadres (Efcpc).

Avec leur leitmotiv sous la forme du slogan « Promotion Siandou Fofana pour une Côte d'Ivoire sublime ! » qu'ils ont clamé haut et fort, les nouveaux diplômés des concours professionnels d'accès aux cycles de formation de Conseiller du Tourisme et de Conseiller Adjoint du tourisme se sont engagés à contribuer de par leurs compétences à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement touristique baptisée « Sublime Côte d'Ivoire ». Et dont leur parrain est le maître d'œuvre, afin de porter la destination touristique ivoirienne au firmament du tourisme africain à l'échéance 2025.

A ses filleuls, le ministre Siandou Fofana a prodigué des conseils aussi bien utiles dans leur ascension professionnelle que dans leur élévation sociale. Car leur dira-t-il, en qualité de cadres supérieurs et moyens supérieurs, passant de l'exécution à la conception, ils devront faire preuve de créativité et d'esprit de prospective pour l'atteinte de leurs missions. D'autant plus que les paradigmes des usages professionnels dans l'écosystème touristique sont en pleine mutation pour ne pas dire révolution, à l'aune de la digitalisation et sous le prisme des restrictions survenues avec la pandémie de la Covid 19.

Il est revenu, à l'entame de la cérémonie, à la Directrice des Ressources humaines, Mme le préfet hors-grade, Akpalé Florentine Assari, d'indiquer que cette formation est née de la volonté du ministre Siandou Fofana de mettre l'excellence au cœur de l'administration du Tourisme et des Loisirs pour porter avec efficience le secteur en tant que pôle stratégique du développement du pays.

Elle a, en outre, précisé qu'après leur admission, ces agents du Ministère ont été mis en formation par le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, à l'Institut polytechnique, avec l'appui inestimable du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage.

Au terme des deux années académiques, leur formation a été sanctionnée par l'obtention du Diplôme d'Aptitude en Ingénierie de Conception (DAIC) pour le cycle de formation de Conseiller du Tourisme et du Diplôme d'Aptitude en Ingénierie des Techniques (DAIT), pour le cycle de formation de Conseiller Adjoint du Tourisme. Les consacrant premiers agents de grades A4 et A3.

Les ministères engagés dans ce process ont pris part à cette cérémonie, à travers leurs représentants

Au nom de ses pairs, la Directrice départementale de Dimbokro (Région du N'zi), Mme Liliane Djoké, a réitéré l'engagement d'être, sous la férule du ministre Siandou Fofana, des acteurs-clés de la transformation de la Côte d'Ivoire en sublime destination touristique.