Cote d'Ivoire: Attaques de magasins de gaz, de pagnes, etc. - La police met fin aux activités criminelles de 2 gangs

Deux gangs spécialisés dans l'attaque de magasins de gaz, de pagnes et autres croupissent présentement dans les violons de la Direction de la police criminelle (Dpc).

Ces quidams ont été appréhendés dans la nuit du 25 au 26 juillet entre 23 heures et 3 heures du matin par les collaborateurs du directeur par intérim de la police criminelle, le commissaire divisionnaire de Police Zagadou Vincent De Paul.

Revenant sur les circonstances de l'interpellation, le Directeur par intérim de la police criminelle a donné plusieurs détails concernant le mode opératoire des malfrats et les moyens utilisés pour commettre les différents forfaits.

« Les deux gangs sévissent depuis longtemps. Le premier gang composé de Traoré Adama alias Adamo et de Sanogo Seydou, opère avec une arme à feu et auteur de plusieurs attaques à main armée de magasins de gaz, principalement à Abobo et Ebimpé.

Dans ce groupe, Traoré Adama est le détenteur de l'arme à feu, notamment un pistolet automatique avec un chargeur garni de quatre munitions. Il est également détenteur d'une fourgonnette qui facilitait le transport des objets volés. Quant au second, les membres sont Yannick alias Officier, Emeric et Akpoué Koffi Jean. Pour leurs sales besognes, ces malfrats utilisent deux pieds-de-biche, une machette, une pioche sans manche et ont attaqué plusieurs magasins.

A savoir, la poissonnerie d'Agboville où la somme de 6 millions de FCfa a été emportée ; le magasin de pagnes, boubous Yacouba, emportant douze pièces de boubous ; le casse d'une supérette à Bingerville emportant 32 cartons et celui d'un magasin de chaussures aux II-Plateaux où une importante quantité de chaussures a été volée.

C'est suite à la recherche des auteurs de ces nombreuses infractions que les bandits précités ont été interpellés pendant qu'ils s'apprêtaient à commettre d'autres forfaits », a précisé le directeur intérimaire de la police criminelle, le commissaire divisionnaire de Police Zagadou Vincent De Paul.

« Par ailleurs, ces quidams qui ont reconnu être les auteurs de plusieurs cas de cambriolage de magasins et de vol à main armée dans plusieurs communes d'Abidjan, répondront de leurs actes devant le parquet », a-t-il rassuré.