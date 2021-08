Cote d'Ivoire: Fête de l'indépendance - Avec Yodé et Siro, une brasserie de la place souhaite une belle fête aux Ivoiriens

La fête nationale est une occasion de réjouissance pour les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire. A cette occasion, les Ivoiriens aiment partager leur fierté et leur joie de compter parmi les ressortissants d'un des pays-phares de l'Afrique de l'ouest réputé pour son sens de l'hospitalité et de la fraternité.

C'est avec sa marque « Ivoire » que Brassivoire a su partager des caractéristiques qui ont favorisé son adoption rapide et son positionnement durable auprès des Ivoiriens.

Des couleurs issues du drapeau national, la présence de la carte de la Terre d'Ivoire sur l'étiquette, les valeurs communes en toutes circonstances, la fierté d'appartenir à un pays ouvert qui s'enrichit de ses différences sont autant d'éléments de partage véhiculés.

Personne ne pouvait mieux incarner à la perfection ces valeurs que Yodé et Siro, artistes adulés par l'ensemble des Ivoiriens et ambassadeurs par excellence de la musique zouglou, identité musicale de la Côte d'Ivoire.

A travers une campagne de communication débutée le 02 Août dernier, la brasserie célèbre les Ivoiriens et toutes les personnes vivant avec eux par le truchement de ces deux stars qui magnifient l'héritage le plus important pour tous les habitants de ce pays.

Ces actions sont les prémices d'activités ultérieures pour renforcer le lien de la marque avec ses consommateurs et tous ceux qui se retrouvent dans les idées qu'elle promeut. Un Road Trip est prévu à l'intérieur du pays pour exporter la joie, « l'Enjaillement » et la bonne humeur dans chaque recoin de la Côte d'Ivoire. C'est également l'occasion pour le Groupe YES (Yodé Et Siro) de remercier les Ivoiriens qui les couvent de leur affection depuis 25 ans d'une carrière ou rivalisent l'excellence et la qualité.