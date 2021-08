Madagascar: Emplois - Le Pôle Stage Madagascar opérationnel

Une innovation plus qu'utile. L'installation du Pôle stage Madagascar pour aider les jeunes à être encore plus performants sur le marché du travail. Et susciter chez eux l'esprit créateur d'entreprise.

Suite logique. Améliorer la situation des jeunes en les dirigeants vers les secteurs pourvoyeurs d'emploi. C'est en ce sens que le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales ont initié, en début d'année une collaboration avec le secteur privé représenté par le Syndicat des Industries de Madagascar à travers l'instauration d'un Pôle Stage Madagascar, PSM, sur le territoire national. L'idée étant de faciliter l'intermédiation entre l'offre et la demande de stage au profit des jeunes voulant avoir plus d'expériences professionnelles.

Ainsi, ces derniers pourront trouver des stages conformes à leurs études dans des sociétés adéquates. En revanche, celles-ci pourront également identifier le personnel ayant les compétences adaptées à leurs besoins. Ainsi, plusieurs établissement de formation supérieure, à l'instar de l'université d'Antananarivo, de l'ISCAM, l'INFP ou encore l'IST ont signé pour l'aventure qui permettra à leurs étudiants respectifs de trouver plus facilement des stages professionnels en vue du renforcement de leurs acquis académiques.

Un atout

« Le Pôle stage Madagascar reste ouvert à toute forme de partenariat entrant dans le cadre de l'appui à l'intermédiation entre offre et demande de stage et invite donc les entreprises et les établissements de formation publics ou privés à contacter les responsables du PSM en vue d'une future collaboration » explique Hassim Amiraly, président du Syndicat des Industries de Madagascar. Ainsi, la formation de pré-stage qui sera dispensée dans le cadre de la mission du PSM est conçue et formulée de façon à faciliter l'insertion des étudiants bénéficiaires dans le monde professionnel, aussi bien dans le cadre d'un stage que dans leurs emplois futurs.

Les étudiants bénéficieront, ainsi, grâce au concours de différents partenaires du PSM comme la fondation Friedrich Ebert, la société DHL ou encore l'agence ACPE qui œuvre dans l'amélioration continue par les employés, d'une formation sur les techniques de recherche d'emploi, le leadership, le développement durable, l'entrepreneuriat, le lean management, le soft skills, ou encore l'initiation au droit du travail.

« La création du PSM, initiée par ces quelques entités, sera un atout considérable pour les jeunes en apportant une opportunité de stage au sein des entreprises en adéquation avec leurs filières ou leurs études. Cela permettra également aux entreprises de trouver le personnel essentiel qui réponde aux exigences de leurs activités. L'intermédiation a été primordiale de part et d'autre d'où l'importance de cette plateforme qu'est le PSM» conclut Gisèle Ranampy ministre du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales.