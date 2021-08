Ile Maurice: Cour d'investigation sur le «Sir Gaëtan» - Le président de la MTPEU parle de «pressions»

La Court of Investigation chargée d'enquêter sur les circonstances de l'accident en mer du remorqueur Sir Gaëtan le 31 août 2020, a poursuivi ses travaux avec les auditions, hier.

L'ancien juge Joseph Gérard Angoh et ses deux assesseurs, les capitanes Mahendra Babooa et Jacques Goilo, ont entendu les membres de la Maritime Transport and Port Employees Union (MTPEU).

Tirth Purryag, président de la MPTEU, ne mâche pas ses mots depuis le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan qui a coûté la vie à ses quatre collègues. Il déplore la façon de faire de la Mauritius Ports Authority (MPA). Il a fait ressortir que dans le passé, tous les remorqueurs partaient pour le «Dry-docking» chaque année. Toutefois, durant ces cinq dernières années, cette pratique a cessé.

Il a expliqué que le «Dry-docking» permet d'évaluer les remorqueurs. Il ajoute qu'une lettre sur l'état de tous les remorqueurs a été envoyée à l'assistant capitaine du port, le capitaine Dowlut, et au capitaine adjoint du port, le capitaine Newoor, le 19 février 2020. Ils étaient au courant que le remorqueur Sir Gaëtan était vieux et avait des lacunes. Nous avons eu un retour des capitaines Newoor et Barbeau, nous informant que la direction était au courant de la situation.

Selon Tirth Purryag, les capitaines Dowlut et Newooor avaient conjointement établi un plan pour le retour du remorqueur de Pointe-d'Esny. «Dans un premier temps, il a été décidé que les huit membres de l'équipage allaient passer la nuit à Pointe-d'Esny le 31 août 2020 alors que la mer était démontée. Une autre équipe avait déjà été "earmarked" pour prendre la relève le lendemain. Alors qui a demandé au capitaine Bheenick de retourner le même jour ? Il n'y a que trois personnes qui peuvent le faire : le capitaine Dowlut, le capitaine Newoor ou le capitaine Barbeau», a fait ressortir Tirth Purryag.

Suspension et pression

Selon Tirth Purryah, les suspensions et pressions sont choses courantes à la MPA. Il a raconté que le capitaine Bheenick avait déjà été suspendu dans le passé car il avait refusé de prendre un travail pour des raisons de sécurité dans le port. Résultat, il a dû comparaître devant un comité disciplinaire et a écopé d'une suspension de deux mois.

«Feu capitaine Bheenick m'a raconté comment cet incident a été comme un point noir dans sa carrière.» Tirth Purryah a avancé que lui aussi a déjà été suspendu pour avoir dénoncé un capitaine qui était sous l'influence de l'alcool en mer. Il a souligné que les skippers n'ont pas trop le choix que d'obéir aux ordres. Ce qui explique pourquoi le capitaine Bheenick avait pris la décision de retourner le même jour. «Les capitaines Barbeau et Newoor lui ont forcé de retourner malgré le mauvais temps. Nous subissions constamment des pressions à la MPA», a-t-il déploré.

«Lettre d'intimidation»

Alors que les membres de la MTPEU s'apprêtaient à témoigner à la barre, la MPA a fait circuler une lettre leur demandant de «clear» devant l'administration et le conseiller légal tous les documents qu'ils allaient déposer devant la cour. C'est ce qu'a déclaré Tirth Purryag devant le juge. Selon ses dires, la lettre qui date du 5 août 2021 aurait été envoyée par le capitaine Barbeau. Tirth Purryag a même fait part au juge qu'il risquait d'avoir des ennuis auprès de la MPA. Toutefois, quelques minutes après, l'avocat de la MPA a souligné que les employés étaient libres de témoigner.