Ile Maurice: Assassinat de Reena Devi Rookhee - Son ex-mari prend ses deux fils sous sa tutelle

Reena Devi Rookhee, plus connue comme Kajal, assassinée dimanche dernier et dont le corps a été retrouvé sur un terrain en friche à Triolet, laisse derrière elle deux fils de 23 et 13 ans. Depuis le divorce de leurs parents, il y a trois ans, ces derniers vivaient avec leur mère dans une maison en location à Triolet.

L'ex-mari de Reena Rookhee, Biswajeet Ramlochun, avait refait sa vie. Il en allait de même pour elle, qui s'était mis en ménage avec Ravi Tarah. Mais malgré leur divorce, Reena Rookhee et Biswajeet Ramlochun avaient conservé des relations cordiales, le père voyait souvent ses fils.

Contacté par téléphone durant la semaine écoulée, Vishal Rookhee, frère de la victime, a expliqué qu'il y a eu une rencontre entre la famille Rookhee et Biswajeet Ramlochun afin de déterminer ce qu'il adviendrait des deux fils de ce dernier. «Cette réunion de famille a débouché sur quelque chose de positif, l'ex-époux de Kajal s'est dit prêt à assumer la responsabilité de ses fils, ce qui, selon moi, est une bonne chose. Les enfants seront dans leur élément car ils n'avaient pas coupé les ponts avec leur père.»

Depuis la mort atroce de leur mère, ils sont affectés psychologiquement. «Nous ferons de notre mieux pour les encadrer car ce n'est pas facile de perdre une maman alors qu'on est si jeune. Ils sont déboussolés. J'espère que leur père leur apportera le soutien moral voulu pour les aider à surmonter cette rude épreuve.»

Il ajoute que depuis deux mois, la relation entre Kajal et Ravi Tarah s'est détériorée. Elle était retournée vivre chez sa mère avec son fils mineur. Son fils aîné n'a pas voulu la suivre et est resté chez son ex-compagnon. «Elle avait perdu le contrôle sur son fils aîné, qui avait commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Je lui ai suggéré de retourner vivre chez notre mère car je sentais qu'elle souffrait aux côtes de son ex-concubin Ravi Tarah.»

Elle s'est confiée à son frère en disant qu'elle ne supportait plus que son ex-concubin et son fils vivent à ses crochets. «Ma soeur avait perdu le goût de vivre car elle ne pouvait plus subvenir aux besoins de son mari et de son fils majeur, qui ne voulaient pas travailler. Elle était exaspérée par cette situation.»

Vishal Rookhee ajoute que rien dans le comportement de Ravi Tarah ne laissait présager qu'il pouvait se montrer violent. «Je n'ai pas voulu m'immiscer dans leurs problèmes de couple. Mais j'avais le sentiment que ma soeur n'était pas heureuse et subissait en silence. Nous n'avons jamais su que son couple battait de l'aile. Depuis que ma soeur avait regagné le toit maternel, j'ai essayé de parler à Ravi Tarah quand il est venu tenter de la récupérer. Il avait promis de changer mais il nous a menti. Il a préféré tuer ma soeur de sang-froid.»

Pour rappel, Reena Devi Rookhee, alias Kajal, 42 ans, caissière dans un supermarché, a été tuée de sang-froid par Ravi Tarah, son ex-concubin, de six ans son aîné et habitant Poste de Flacq, le dimanche 1er août à Rampersand Aumeer Lane, Triolet. Selon le rapport d'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, médecin légiste, elle a reçu de multiples coups à la tête avec un couteau chinois. Ravi Tarah ne supportait pas l'idée qu'elle ne veuille plus se remettre avec lui. Arrêté et longuement interrogé par la police, il est passé aux aveux.