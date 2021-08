Madagascar: Aigre d'août

Outre le mois de mai, le mois d'août constitue également un repère historique important. La boucherie d'Iavoloha , le 10 août 1991, aura trente ans cette année sans que toute la lumière ait été faite sur cette tuerie qui avait fait une centaine de victimes dont aucune ne portera plainte et dont aucune enquête n'a été entamée. Didier Ratsiraka, le défunt président a emporté dans sa tombe les secrets de cet épisode sanglant de son règne.

Le massacre de Maitre Pierre Be et des adeptes du kungfu à Amboditsiry et Manjakaray a 36 ans depuis le 1er août. Des chars blindés et des tanks ont écrasé Maître Pierre Be et ses disciples. Plusieurs dizaines de morts et de blessés. C'est la riposte de l'État aux adeptes du kung-fu qui avait anéanti en décembre 1984 les TTS, jeunes désœuvrés soutenus par l'État pour casser les grèves d'étudiants et qui avaient terrorisé la population avec leurs exactions. Les survivants du kungfu étaient jugés à Ambatolampy en 1988.

Le mois d'août a commencé avec l'instruction des présumés auteurs du projet d'attentat contre le président de la République. L'opinion attend avec impatience la tenue du procès sur cette affaire qui a impliqué un ancien premier ministre et plusieurs généraux. Mais quelle que soit l'issue du procès, rien ne sera plus comme avant au sein de l'armée.

Cette affaire a fragilisé certainement la Grande Muette restée sans voix en apprenant les révélations de l'enquête. Beaucoup d'anciens de la prestigieuse école de Saint Cyr Coetquidan sont mis en cause dans ce projet. Des éléments du GSIS sont également charriés dans cette affaire. Quelle que soit leur niveau de participation dans le projet, il y aura toujours des réactions de désapprobation dans les rangs.

Ce mois d'août est aussi marqué par d'autres faits majeurs comme la hausse des prix des produits de consommation qui étouffe les consommateurs, la Covid-19 qui est toujours là et qu'il faut envoie en permanence et l'appréhension d'une troisième vague, le vote du projet de loi sur le fonds souverain au parlement, le remaniement attendu depuis l'année dernière mais atermoyé. On en saura certainement davantage demain à la télé au cours de l'intervention du président de la République. Les actualités seront traitées dans toutes les sauces. Blanches ou aigre doux.