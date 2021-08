Madagascar: Intervention de Rajoelina - Les dossiers chauds au menu

Cela fait un mois et demi que le président de la République ne s'est pas exprimé sur la situation sanitaire et les affaires étatiques en général. Il reviendra à l'écran, dimanche.

Un retour attendu. Trois mois et demi après sa dernière intervention sur la Télévision nationale (TVM), dans le cadre la crise sanitaire, Andry Rajoelina, président de la République, reviendra à l'écran, demain. Il s'agit, aussi, de sa première sortie médiatique depuis le début de l'affaire Apollo 21.

Sujet incontournable du moment, l'affaire de la tentative d'assassinat dont il est la cible sera le toile de fond de la prestation médiatique du locataire d'Iavoloha, demain. Alors que la formule de l'émission spéciale sera reprise pour ce retour à l'affiche du chef de l'État, le projet Apollo 21 devrait être un des sujets phares de ses échanges avec ses interviewers. Ce sera la première fois, en effet, que Andry Rajoelina abordera de front et publiquement ce sujet qui divise l'opinion publique.

Étant la cible principale des présumés instigateurs d'un coup de force pour renverser le pouvoir, l'émission spéciale de demain, pourrait être une occasion de connaître dans quel état d'esprit se trouve le Président. Il est probable qu'il fasse part des mesures étatiques prises, suite à cette affaire. « Durant cette émission spéciale, le président de la République parlera de l'évolution de la situation sanitaire et des affaires nationales majeures », indique la bande-annonce de la prestation présidentielle de demain.

Les dossiers chauds du moment et de ces dernières semaines seront donc soulevés durant l'émission spéciale du chef de l'État.

Solution

Un sujet qui motive des effusions de réactions et de frustrations actuellement, est la hausse des prix de certains produits alimentaires et autres produits du quotidien. Une situation d'autant plus difficile puisqu'à un mois de la rentrée scolaire, les prix des fournitures atteignent des sommets.

Les hausses soudaines des factures d'électricité, suite à l'application du mode tarifaire OPTIMA, fait aussi grincer des dents. Le teasing de l'intervention présidentielle de demain, sur les réseaux sociaux, a été accueillie par une pluie de commentaires. La majorité des réactions requiert une solution par rapport à la hausse des prix des produits du quotidien.

Andry Rajoelina devrait, justement, mettre en avant les solutions étatiques pour renverser la tendance inflationniste du moment. La politique, également, est un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. L'éventualité d'une recomposition de l'équi- pe gouvernementale est toujours en pôle position des sujets de discussion dans les chaumières politiques. L'évaluation des membres du gouvernement est bouclée et les pronostics vont bon train, mais aucune décision n'est prise jusqu'ici.

Un renouvellement de l'effectif gouvernemental dépend d'une décision présidentielle. L'échange avec ses interviewers durant l'émission spéciale de demain, sera une occasion pour connaître la position de Andry Rajoelina sur la question. Depuis quelques semaines, également, il y a eu des cafouillages dans les rangs de sa famille politique, qu'est la coalition IRD.

Au regard de la situation, une intervention du chef de file des Oranges pourrait être nécessaire afin de remobiliser et rétablir la cohésion des troupes. L'opposition, elle aussi, a animé la scène politique, ces derniers jours. Il y a deux semaines, notamment, la plateforme d'opposition RMDM, a l'issue d'un colloque, a réclamé « la démission du président de la République et un changement de Constitutio n». On pourrait s'attendre à une réplique de Andry Rajoelina.

L'émission spéciale de demain, par ailleurs, marque la fin de quinze jours d'état d'urgence sanitaire. Comme annoncé dans la bande annonce de son intervention télévisée, le locataire d'Iavoloha fera part de l'évolution de la situation sanitaire. Il annoncera, également, les nouvelles dispositions sanitaires qui seront appliquées dans le pays.

Au regard des commentaires sur les réseaux sociaux, faisant suite à l'annonce de son émission spéciale, une bonne partie de l'opinion publique attend avec impatience la décision étatique concernant le maintien ou non de la fermeture des frontières.