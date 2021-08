Ile Maurice: Subhasnee Luchmun-Roy - « L'opposition est paresseuse »

Trois élus du Mouvement Socialiste Militant (MSM), à savoir Avinash Teeluck, Kavi Doolub et Subhasnee Luchmun-Roy ont tenu une conférence de ce samedi matin. Ces trois élus ont pris la défense du speaker, Sooroojdev Phokeer qui a déclaré à onze reprises à Rajesh Bhagwan, qui souffre de vitiligo : «Look at your face. »

Pour Avinash Teeluck, il faut regarder du côté de l'opposition. «Il a dit qu'il a fait une blague. Je ne crois pas que le speaker faisait référence au physique de Rajesh Bhagwan. D'ailleurs, ce gouvernement ne sera jamais tolérant envers quiconque qui attaque une personne malade ou handicapée», dit-t-il. Pour lui, c'est le comportement de l'opposition envers le speaker qui est à déplorer.

D'ailleurs, Subhasnee Luchmun-Roy a été très critique à l'égard de l'opposition. A plusieurs reprises, la jeune élue a utilisé le mot «dinosaure» pour les qualifier. «L'opposition kontant boudé et zot paress. Zot fer walk-out. Elle insulte tout le monde. Zot kouma sa bann zelev ki asiz derier dan klass pu fer dezorde. Kan gagne resultat, zot gagne F. Zot fail », a-t-elle déclaré. L'élue du gouvernement s'en est prise également à Rajesh Bhagwan et Joanna Bérenger.

D'après la députée, Rajesh Bhagwan a tout organisé. «IL est souvent dans sa circonscription. Il a dit aux marchands et aux chauffeurs ki li pou al fer dezord dan Parlement. Seki in arrivé », dit-elle. Subhasnee Luchmun Roy a aussi ajouté que les propos du speaker ont été retirés de leur contexte par l'opposition et des internautes ayant des faux profils.

Quant à Joanna Bérenger, ajoute la députée, elle n'a eu aucun respect pour Joe Lesjongard. «MMM n'est plus comme avant. C'est plutôt papa-tifi avec Rajesh Bhagwan comme baby sitter », déclare-t-elle.

A l'heure de questions, le député Avinash Teeluck a affirmé que les propos de Sooroojdev Phookeer ont été «étirés». De plus, il a maintenu que ses collègues députés ni la presse ne peuvent faire dicter la façon de faire du speaker. «Il a dit qu'il a fait une blague. Je ne crois pas que le speaker faisait référence au physique de Rajesh Bhagwan. D'ailleurs, ce gouvernement ne sera jamais tolérant envers quiconque qui attaque une personne malade ou handicapée », dit-t-il. Pour lui, c'est le comportement de l'opposition envers le speaker qui est à déplorer.

Lors de cette conférence de presse, Kavi Doolub a affirmé que le gouvernement a amendé la Gambling Regulatory Authority pour sauver les courses des chevaux afin qu'elles retrouvent « leur gloire d'antan. »