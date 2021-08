Congo-Brazzaville: Economie - Le gouvernement préoccupé par la stabilité du franc congolais

Le président de la République a présidé le 6 août, par visioconférence, la quatorzième réunion du conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour dont la communication du chef de l'Etat intervenue en liminaire, avec un accent appuyé sur la nécessité de faire du franc congolais une monnaie forte et stable.

A ce sujet, le président de la République a appelé à une réflexion profonde tout en encourageant le gouvernement à concrétiser son engagement de mettre en œuvre des politiques macroéconomiques crédibles et d'accélérer les réformes structurelles devant, à terme, concourir au renforcement de la stabilité́ interne et externe de la monnaie nationale. L'objectif poursuivi, ainsi que l'a indiqué le ministre de la Communication et Médias et Porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, est d'améliorer significativement le pouvoir d'achat du citoyen congolais.

Le renforcement de cette stabilité pourrait aussi trouver écho dans l'accélération du processus de dédollarisation par l'application stricte d'une série de mesures visant à utiliser le franc congolais comme unité de compte pour toutes les transactions, rapporte le compte-rendu. Le gouvernement et la Banque centrale du Congo devraient, dans cette optique, consolider les efforts pour faire du franc congolais une monnaie stable et forte. Aussi, en vue de pérenniser la stabilité interne et externe du franc congolais, le gouvernement et la Banque centrale du Congo ont réitéré leur engagement mutuel à poursuivre la mise en œuvre des politiques prudentes.

Concernant les allègements fiscaux à octroyer aux concessionnaires des services publics de télécommunications, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que cette question est inscrite dans le programme du gouvernement sous le pilier 9 portant sur la « promotion et développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Il s'agit ici de lever un obstacle majeur dans la réalisation de la vision de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Cela passe notamment par l'octroi des facilités aux opérateurs économiques intervenant dans la construction d'infrastructures en vue d'accélérer le déploiement intégral de la fibre optique à travers le pays.

Le président de la République a recommandé aux ministres des Postes, Télécommunication et Nouvelles technologies de l'information et de la communication et celui des Finances à analyser le travail réalisé par son cabinet afin de soumettre, pour adoption au prochain conseil des ministres, un projet d'arrêté interministériel.