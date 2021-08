Congo-Brazzaville: Diables rouges A' - Paul Put donne des précisions sur le stage

Le sélectionneur des Diables rouges a présenté au cours d'une conférence de presse animée le 7 août à Brazzaville, la liste des vingt- six joueurs locaux présélectionnés pour le regroupement du 9 au 15 août.

« La ville de Rome n'étant pas construite en un jour. », c'est l'image parfaite qu' a prise Paul Put pour donner du temps afin de connaître tous les joueurs (professionnels et locaux). Il a exprimé au cours de cette conférence de presse sa volonté de faire avancer le football congolais.

Après le stage de Turquie avec les joueurs professionnels, le sélectionneur a décidé d'enchaîner avec les Diables rouges A' en vue d'observer les joueurs locaux et de mieux les connaître afin de pouvoir travailler avec eux dans le but de mieux préparer les futures échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde avec à la clé les matches contre la Namibie et le Sénégal prévus au mois de septembre.

Le sélectionneur qui n'a pas suivi le championnat Ligue 1, a contourné la difficulté, en confiant aux 14 entraîneurs de la Ligue 1 la mission de lui proposer chacun la liste des meilleurs joueurs de la saison dont deux par postes.

« Ce n'était pas à moi de faire la liste avec les joueurs locaux parce que je n'ai pas suivi le championnat. Je pense qu'il faut toujours être un tout petit peu malin. J'ai eu l'idée de convoquer tous les entraîneurs de la Ligue 1 pour harmoniser le point de vue. Je leur avais aussi détaillé mes objectifs et mes ambitions. Je veux travailler ensemble avec eux qui connaissent les joueurs et le championnat. J'ai jugé bon de les laisser proposer les joueurs. J'ai fait confiance aux entraîneurs de la Ligue 1 et maintenant c'est à moi d'observer ces joueurs pour voir si on peut avancer avec eux. Je serai sur place à la reprise du championnat pour renforcer l'ossature », a indiqué le sélectionneur national.

Au cours de ce premier regroupement avec les joueurs locaux, Paul Put s'est engagé à apporter sa touche technique et tactique à l'équipe au cours de ce stage. « On va se baser sur la technique et la tactique sans oublier la discipline que j'attends des joueurs », souligne le technique belge, lequel s'appuiera sur des séances vidéos la matinée pour faire une analyse complète de la dernière participation des Diables rouges locaux au championnat d'Afrique des nations disputée au Cameroun dans le but de « corriger ce qui n'a pas marché ».

« On va faire des séances vidéos sur les principes défensifs parce qu'il y a avait beaucoup de changement à faire avec l'équipe. On va traduire ces séances vidéos l'après- midi sur le terrain », a précisé Paul Put. Le stage a-t-il précisé sera sanctionné le samedi par un match amical avec une équipe de Ligue 1 dont le nom n'a pas été révélé.

« Je vais discuter avec le staff technique des locaux pour choisir l'équipe de Ligue 1 avec laquelle nous allons jouer. Mais de toutes les façons on va jouer un match amical », a-t-il assuré. Il a par ailleurs révélé que les Diables Rouges ont été invités à participer du 22 au 25 août à un mini tournoi en République démocratique du Congo.

« Ce n'est pas sûr et certain. Peut-être on va participer entre le 22 et le 25 août à un mini tournoi en RDC. Nous sommes invités à y participer. J'ai encore besoin de quelques informations pour que je donne mon accord. Il y aura, la RDC, le Congo et un autre pays africain. Je vais voir comment le groupe va réagir pendant ce stage pour que je donne mon accord », a-t-il expliqué

La liste des 26 Diables rouges locaux

Gardiens : Pavhel Ndzila (Etoile du Conngo), Giscard Mavoungou (Diables noirs), Wolfrigon Mongondza (AS Otoho), Chili Ngakosso (Cara)

Défenseurs : Prince Mouandza Mapata (AS Otoho), Francis Nsenda Bakima (AS Otoho), Carof Bakoua (Diables noirs), Junior Gouarri Godo (Ac Léopards de Dolisie), Julfin Ondongo (Etoile du Congo), Hernest Malonga (Diables noirs) Belfranck Ekombé Loumingou (FC Nathalys), Marvel Dieumerci Niondou (AS Cheminots)

Milieux du terrain : Nerly Makiessé Landou (AS Cheminots), Brel Mohendiki (As Otoho), Hardy Binguila (Diables noirs), Audavy Kibama Maloula (JST), Chandrel Massanga Matondo (AS Otoho), Clary Bopossa (Cara)

Attaquants :Domi Jaurès Massoumou (FC Kondzo), Junior Mouniengué (Interclub), Nkounkou Maleka (V Club Mokanda), Exaucé Nzaou ( JST), Lorry Nkolo (Diables noirs), Archange Binstouka (AC Léopards de Dolisie), Saira Issambet (Etoile du Congo), Jaffet Mankou (Interclub).