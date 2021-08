Ile Maurice: Un mini centre de bien-être inauguré à Grand Bois

communiqué de presse

La ministre de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Mme Kalpana Devi Koonjoo-Shah, a procédé, aujourd'hui, à l'inauguration d'un mini centre de bien-être, au Grand Bois Social Welfare Centre. Des dispositifs d'assistance pour les personnes alitées et autrement capables ont également été distribués à cette occasion.

Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, et d'autres personnalités étaient présents à l'inauguration.

Le mini centre de bien-être a pour but de promouvoir la santé physique et mentale de la communauté locale ; d'améliorer la santé des habitants de la localité et réduire le risque de développer plusieurs maladies ; et d'alléger les difficultés des personnes autrement capables.

Dans son allocution, la ministre Koonjoo-Shah a fait ressortir que quelque Rs 220 millions ont été alloués dans le budget 2021-22 pour la rénovation des Social Welfare Centres à travers le pays. L'objectif, a-t-elle souligné, est d'améliorer le bien-être de la population après les temps difficiles encourus en raison de la pandémie de COVID-19.

Elle a en outre encouragé les habitants de la localité à profiter des installations et équipements mis à leur disposition dans le mini centre de bien-être afin de préserver une bonne santé. La ministre a également indiqué que plusieurs autres projets sont en cours à travers le pays pour promouvoir le bien-être de la population.

Pour sa part, le ministre Padayachy a rappelé que le pays était fortement touché par la pandémie de COVID-19 et a indiqué que les mesures audacieuses nécessaires ont été prises afin de permettre la reprise des activités socio-économiques. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la campagne de vaccination afin d'atténuer la propagation de la COVID-19 localement.

Quant au ministre Jagutpal, il a souligné que 108 000 doses de vaccins Johnson & Johnson sont arrivées à Maurice aujourd'hui et que le gouvernement fait de son mieux pour se procurer d'autres doses de vaccins. Il a également encouragé les habitants de Grand Bois à utiliser à bon escient le mini centre de bien-être afin de rester en bonne santé.