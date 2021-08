Nigeria: Angleterre / Community Shield - Kelechi Iheanacho offre la coupe à Leicester

Ce samedi 7 aout 2021, la Community Shield s'est jouée entre Leicester et Manchester City. Et ce sont les Foxes qui se sont imposés grâce à un but de l'attaquant nigérian Iheanacho dans les dernières minutes du match.

Une semaine avant le début de la Premier League, se joue toujours la Community Shield, qui est une finale entre l'équipe championne en titre d'Angleterre, et le gagnant de la FA Cup.

Et, dans cette opposition entre Leicester United, vainqueur de la FA Cup la saison dernière, et Man. City le champion en titre, Kelechi Iheanacho a offert la victoire à son club en marquant sur penalty dans les derniers instants du match. Notons que le score était jusqu'à la 89' de 0 but partout. Leicester City remporte son premier trophée de la saison face à l'ogre Citizen et le nigérian I. Iheanacho rentre un peu dans les anales du club.