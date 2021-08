Sénégal: Assemblée générale de la ligue football amateur - Abdoulaye Sow plébiscité

Abdoulaye Saydou Sow a réussi hier, vendredi 6 août une véritable démonstration de force lors de l'assemblée générale de renouvellement de la Ligue sénégalaise de football amateur qui s'est tenue au CICAD de Diamniadio.

Le président de la Ligue de Kaffrine a été réélu à l'issue du vote qui l'a opposé à son unique challenger Ousmane Iyane Thiam. Le président sortant a été plébiscité. Sur les 386 votants inscrits, 299 ont voté pour Abdoulaye Sow contre 83 pour Ousmane Iyane Thiam, et 4 bulletins nuls.

Pour son troisième mandat de quatre ans consécutive, Abdoulaye Sow a proposé pour les mois à venir, la tenue de "réflexions profondes" sur les textes et le mode de gouvernance pour revoir la place et le rôle du football amateur au Sénégal. "Notre mission avec cette nouvelle ère qui s'ouvre, sera de réclamer plus de considérations, plus de moyens et plus de places pour le football amateur pratique du football est désormais démocratisée dans notre pays. Partout on joue au football (...), avec toutes les catégories et tous les autres types de football... Le nouvel objectif sera de renforcer cela avec l'appui et le soutien croissant de la Fédération sénégalaise de football et du gouvernement", a-t-il déclaré.

OUSMANE IYANE THIAM «J'AVAIS EN FACE UN MONUMENT DU FOOTBALL SENEGALAIS»

"Je rends grâce à Dieu et remercie ceux qui ont voté pour moi mais qui ont aussi voté pour le ministre Abdoulaye Sow. Je pense qu'aujourd'hui c'est un jour de victoire parce que j'étais en face quand même d'un monument du football qui a fait deux mandats au LFA et qui aujourd'hui va faire son troisième mandat. Il a beaucoup fait pour le sport, il a beaucoup fait pour le football», a confié Ousmane Iyane Thiam.