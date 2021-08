Sénégal: Retour du point quotidien sur la Covid-19, gratuite de l'oxygène dans les Cte du privé, incitation à la vaccination... - Le gouvernement relooke sa stratégie

Le Sénégal semble être dans un éternel recommencement concernant la lutte contre la covid-19 qui fait rage depuis plus d'un an. Alors qu'il avait décidé de lever toutes les mesures anti Covid-19, il y a de cela quelques mois, le gouvernement cherche à reprendre la main dans la gestion de la Covid-19 dans un contexte marqué par les ravages du variant Delta.

Au mois de mars dernier, presque toutes les restrictions visant à lutter contre la Covid-19 étaient levées au Sénégal, coïncidant avec la chute du nombre de contaminations de l'épidémie au quotidien. Le Sénégal mettait le cap sur la reprise économique après près d'un an de crise. La vie « normale » commence à reprendre son cours. Des rassemblements se tiennent partout dans le pays où la distanciation physique et le port du masque sont essentiellement absents notamment avec la tournée dite économique du Chef de l'Etat, les rencontres des membres de l'opposition etc.

La communication autour de la campagne de vaccination anti Covid-19 qui avait pourtant démarré, semble ralentir. Ce qui avait fini par renforcer davantage le scepticisme et la défiance d'une frange de la population et le relâchement dans le respect des gestes barrières. Cependant, depuis quelques semaines, le Sénégal est confronté à une poussée de l'épidémie de la Covid-19 avec des chiffres record de nouveaux cas et de morts au quotidien.

Les hôpitaux sont submergés, certains manquent de lits et d'oxygène et la transmission communautaire reste au cœur du problème. La hausse s'est produite très rapidement et les alertes se multiplient face au variant Delta hautement transmissible et plus virulent. Une situation inconcevable il y a quelques mois et qui a chamboulé l'agenda du gouvernement. Face à cette troisième vague, le gouvernement cherche à reprendre la main, après avoir été sévèrement critiqué pour sa gestion de l'épidémie et pointé du doigt dans la progression de l'épidémie. Sur ce, il est en train de replacer l'enjeu sanitaire au centre du jeu avec des nouvelles décisions.

La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur a prorogé l'arrêté prescrivant le port obligatoire du masque dans les lieux publics et privés pour une durée de trois mois à compter du 30 juillet 2021. A ces nouvelles mesures, s'ajoute la reprise du point quotidien à la télévision. Depuis hier, vendredi 6 août, le rendez-vous quotidien est de retour à la télévision nationale pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie au Sénégal. Le gouvernement a aussi décidé de la gratuité de l'oxygène dans les centres de traitement de l'épidémie dans les cliniques privées. Il sera à la charge de l'Etat du Sénégal et permettra, selon le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, de « soulager les patients qui ne verront plus sur leurs factures la ligne oxygène ».

Le parc des expositions de Diamniadio sera érigé comme site extrahospitalière pour les cas graves de Covid-19, à en croire le directeur des Centres des opérations d'urgence sanitaires, Dr Alioune Badara Ly.

Dans le même sillage, le Sénégal a reçu plusieurs doses de vaccins anti covid-19 et a relancé la communication autour de la vaccination. Il faut dire que la gestion de la Covid-19 par le gouvernement est loin d'être un fleuve tranquille surtout avec la troisième vague où il est critiqué de partout. Pourtant, le Sénégal était cité en exemple en septembre 2020 dans la gestion de la covid-19 par la revue américaine Foreign Policy.