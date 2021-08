Sénégal: Secteur minier - La production en valeur se chiffre à 1126,7 milliards de fcfa en 2019

Dans le cadre de la vulgarisation des statistiques minières, le ministère des mines et de la géologie a organisé hier, vendredi 6 août un atelier de restitution des résultats d'analyse des statistiques minières pour la période 2018-2019.

Selon cette étude, la production en valeur des sociétés minières (y compris cimenteries et Ics) se chiffre à 1126, 7 milliards de F CFA en 2019 après 1048,1 milliards en 2018. Aussi, ce document révèle que la région de Kédougou est la première région minière du Sénégal. En effet, avec 280,4 milliards de F CFA de production en 2018 et 339,6 milliards en 2019, elle abrite respectivement 51,9% et 56,8% de la production nationale en valeur.

La production en valeur des sociétés minières (y compris cimenteries et Ics) se chiffre à 1126,7 milliards de F CFA en 2019 après 1048,1 milliards en 2018. Concernant les substances issues de l'extraction (sauf cimenteries et Ics), la production est évaluée à 540,7 milliards F CFA en 2018 et 598 milliards F CFA en 2019, soit une progression de 10,6 %. Ces chiffres ont été révélés par le bulletin d'analyse des statistiques minières 2018- 2019, dont les résultats ont été restitués hier, vendredi 6 août.

En termes de quantité de production, la plus importante est celle de calcaire qui se chiffre 6 millions de tonnes, le basalte à 4 millions de tonnes, le phosphate 2,5 millions de tonnes et l'or à 0,020 tonne. Par rapport à la production en valeur, l'or qui est très minime en quantité domine avec une production qui équivaut à 339 milliards en 2019 contre 280 milliards en 2018. Il est suivi du phosphate avec 81 milliards en 2018 et 84 milliards en 2019. Selon le document, la région de Kédougou est la première région minière du Sénégal.

En effet, avec 280,4 milliards de F cfa de production en 2018 et 339,6 milliards en 2019, elle abrite respectivement 51,9% et 56,8% de la production nationale en valeur. D'après la source, cela est en liaison avec le fait que toute la production d'or est issue de la région. La région de Kédougou produit essentiellement de l'or et de l'argent. Elle est suivie par la région de Thiès avec 37, 7% de la production et Matam arrive en troisième place avec 4,8% de la production.

L'OR MONETAIRE EST LE PREMIER POSTE D'EXPORTATION AU SENEGAL

Les produits miniers sont les plus exportés au Sénégal et l'or monétaire est le premier poste d'exportation au Sénégal. Les données collectées des entreprises minières révèlent que les exportations en quantité sont passées de 1310949 tonnes en 2018 à 1361087 tonnes en 2019, soit une hausse de 3,8%. Les exportations en valeur suivent la même tendance en enregistrant une hausse de 12,4 % entre les deux années pour s'afficher à 463,5 milliards FCFA en 2019.

Selon la source, cette augmentation des valeurs est imputable essentiellement à la hausse des cours mondiaux de presque la totalité des produits exportés. Les pays vers lesquels le Sénégal exporte ses produits miniers sont divers et variés. Environ 42 pays dans le monde accueillent des produits miniers du Sénégal avec une nette dominance de la Suisse (45,4% en 2018 et 35,3% en 2019) et le Porto Rico (19,6% en 2018 et 31,8% en 2019).