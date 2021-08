Sénégal: Covid-19 - Bilan du vendredi 06 aout 2021 - 16 décès, 64 cas graves, 917 nouvelles contaminations

16 décès supplémentaires, 64 cas graves, 457 patients guéris, 917 nouvelles infections sur 4471 tests effectués, soit un taux de positivité de 20,51% : ce sont les chiffres du bilan quotidien sur l'évolution de la Covid-19 au Sénégal livrés hier, vendredi 6 août, par les services sanitaires.

Il s'agit de 123 cas contact et 794 issus de la transmission communautaire avec 554 pour la région de Dakar dont 369 pour le département de Dakar, 56 pour Rufisque, 33 pour Keur Massar, 52 pour Pikine et 44 pour le département de Guédiawaye.

Pour les 240 autres infections sont réparties comme suit : 35 à Thiès, 23 à Ziguinchor, 19 à Tivaouane, 18 à Saint-Louis, 16 à Coki, 12 à Bignona, 11 à Mbour et Touba, 10 à Diourbel, 9 à Kaolack et Matam, 8 à Popeunguine, 7 à Kébémer, 6 à Dioffior et Richard-Toll, 5 à Thiadiaye, 4 à Fatick et Tamba, 3 à Foundiougne, Gossas, Guinguinéo, Louga et Sédhiou, 2 à Kanel, Pété, Sakal, Saraya et Vélingara.

Au total, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 66250 cas ont déclarés positifs dont 49691 guéris, 1385 décédés, et donc 15101 sous traitement.

Selon le ministère de la Santé et de l'Action, le jeudi 6 août 2021, 7000 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 977 125.