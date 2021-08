Egypte: Arrivée avec succès de la barque solaire de Khéops au GME

La barque solaire du roi Khéops est arrivée aux premières heures de samedi au Grand Musée Égyptien GME, environ 10 heures après le début de son transfert depuis son lieu d'exposition dans la zone des Pyramides.

Le transfert de la barque vise à préserver le plus grand, ancien et important monument en bois datant de plus de 4600 ans, et à l'exposer d'une manière appropriée dans le GME.

Le superviseur général du musée, Atef Moftah, a souligné que le transfert de la barque était l'un des projets d'ingénierie archéologique les plus complexes et uniques, notant que ce travail était le résultat d'efforts, de fatigues, d'études, de planifications, de préparation et d'un travail sérieux qui a duré près d'un an.

La barque, de 42 mètres de long et de 20 tonnes de poids, dispose d'une grande capacité de surmonter tout éventuel obstacle, a-t-il dit, faisant état de l'installation de dispositifs de mesure pour tester sa performance, ainsi que l'inclinaison de la route afin d'assurer sa sécurité.