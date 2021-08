Ile Maurice: Assemblée nationale / Parlement - "Face and private parts"...

«Batiara», «bouffon», «coward» et autres «zouré mama». Nous ne vous invitons pas à aller faire un tour 'anba laboutik'. Mais bien du côté de l'auguste Assemblée, où nos parlementaires, payés par nos deniers, sont censés débattre de l'avenir du pays. Mais il se passe rarement une séance sans que nos honorables, au milieu des «ziss, zat, zoz» pour certains, ne se balancent des noms d'oiseaux ou des 'compliments' fleuris à la tête. Ou à la face. Un «best-of»... alors qu'eux, sont en vacances...

«Look at your face»

Cette réplique lancée par le speaker, Sooroojdev Phokeer, à la face du député Rajesh Bhagwan qui lui avait dit «tonn bwar ta», a provoqué un tollé. C'était mardi lors d'une question à Pravind Jugnauth sur la carte d'identité biométrique. Scandalisés, comme la plupart des Mauriciens, par les propos du speaker, les élus du Parti travailliste ont envoyé une missive au président de la République, Pradeep Roopun, ainsi qu'une copie à la commission nationale des droits humains et à l'Organisation mondiale de la santé. Ils demandent au président de prendre position car «le speaker a fait de viles références à la condition dermatologique (NdlR, vitiligo)» du député du MMM. Ils sont nombreux à réclamer la démission du speaker. BBC News Africa a évoqué l'affaire et Sooroojdev Phokeer a affirmé qu'il s'agissait d'une «blague» et qu'il faisait référence au masque de Bhagwan, entre autres explications. N'empêche que d'aucuns affirment que le speaker a une nouvelle fois montré son «true face» en lançant cette remarque.

«Batiara»

C'est sans doute le petit «compliment» le plus utilisé par nos honorables. Le 7 juin 2016, par exemple, Thierry Henry l'avait adressé à Paul Bérenger alors que ce dernier envoyait des «Criminel ! Criminel!» au député du PMSD. Face à un leader des Mauves intransigeant qui ne voulait pas retirer ses mots, la speaker d'alors, Maya Hanoomanjee, l'avait finalement expulsé de l'hémicycle.

«Damn it»

Lors de la Private Notice Question mardi, axée sur ce qui a été fait pendant un an après la catastrophe provoquée par le naufrage du Wakashio, le vice-Premier ministre et responsable du National Disaster Risk Reduction and Management Centre, le Dr Anwar Husnoo, a lancé un «damn it» à trois reprises dans sa réponse, son sang-froid ayant visiblement coulé à pic. Ce qui montrait son agacement face à la salve de questions du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, qui insistait sur le fait que rien n'avait été fait pendant un an.

«Hypocrite»

Plus soft, ce mot a été prononcé par la députée de la majorité, Subhasnee Luchmun Roy, à l'égard de la députée du MMM, Joanna Bérenger, en son absence. C'était le 10 novembre 2020, lors de son intervention sur les débats sur le Climate Change Bill. Le deputy speaker, Zahid Nazurally, lui a alors demandé de retirer le qualificatif qu'elle avait utilisé à l'égard de Joanna Bérenger. Si elle a refusé dans un premier (mauvais) temps, en disant que «la vérité ne peut jamais être unparliamentary», elle a fini par abdiquer, face à l'instance du deputy speaker.

«B**** to l*** do p****»

Ces fleurs avaient été lancées le 4 mai 2021 pendant l'intervention de Joanna Bérenger, députée du MMM, sur le Mental Health (Amendment) Bill. C'est au moment où Kalpana Koonjoo-Shah baissait son micro que ces propos injurieux se sont fait entendre. Si ces mots ont été attribués à la ministre de l'Égalité du genre, elle a tout nié et a même porté plainte à la Cybercrime Unit de la police. Le speaker a également demandé au commissaire de police d'ouvrir une enquête suivant la vidéo sur les réseaux sociaux qui rapportait les propos injurieux tenus au sein de l'Hémicycle. Et une «enquête» parlementaire n'a rien donné... Il faut croire que même les fantômes ne peuvent s'empêcher de lancer des jurons au sein de notre auguste Assemblée.

«To fer kouma dir to propriyeter Parlman !»

C'est ce qu'a lancé le député du MMM, Rajesh Bhagwan, à Sooroojdev Phokeer le 30 mars 2021. Ce jour-là, Paul Bérenger a été suspendu pour avoir balancé à la face du speaker : «You are a contempt» et Arvin Boolell a renchéri avec : «You are biased».

«Coward»

Shakeel Mohamed avait utilisé ces mots doux contre l'ex-Premier ministre d'alors, Ivan Collendavelloo, le 28 février 2020. Si dans un premier temps, il a retiré ses propos à la demande du speaker, le député travailliste est revenu à la charge avec une variante, utilisant cette fois le mot cowardly. Il a été alors expulsé de l'Hémicycle.

«You can apply any damn ruling... »

C'est ce qu'avait jadis murmuré à voix basse, sir Seewoosagur Ramgoolam, à l'intention du speaker Harilal Vaghjee, qui le rappelait à l'ordre. Comme quoi, la «rébellion» verbale ne date pas d'hier...

«Pinocchio»

Non, contrairement à ce que vous croyez, il ne s'agit pas de qui vous savez... C'est, en fait, le sur nom donné à Etienne Sinatambou par - le leader du MMM, le 31 juillet 2018, alors qu'il intervenait sur le Finance Bill. Quand Bérenger a refusé de se rétracter, les députés du MMM et du Parti travailliste ont effectué un walkout. Depuis, Pinocchio a trouvé un autre Gepetto...

«Biscuit Marie»

C'est ce à quoi ressemblerait la tête de l'ancien ministre Etienne Sinatambou selon Rajesh Bhagwan, après qu'il a traité l'ancien ministre de la Sécurité sociale et de l'environnement de «bouffon». C'était le 31 juillet 2018 alors qu'il intervenait sur le Finance Bill. Bon appétit si vous passez à table, peu importe que vous dégustiez du biscuit, de l'eau ou du hormard.

«Si to piti torpa, nou ale CID»

Menace signée Bobby Hurreeram, le 23 juin 2020, en réponse aux piques qui fusaient des deux côtés de la Chambre. Le ministre des Infrastructures nationales, qui est sorti de ses gonds, gesticulait telle une marionnette sans fil au milieu du Parlement. Non sans avoir lancé «bouffon» au moins quatre fois, à la ronde, selon le Hansard.

«Pe b.... lor kestion Arabie saoudite»

Balle lancée le 11 juillet 2018 par le leader des mauves, Paul Bérenger, alors que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, répondait à une question du député Veda Baloomoody. Si la speaker d'alors, Maya Hanoomanjee, avait demandé à Paul Bérenger de retirer ces mots, il s'est mis debout pour souligner : «The Prime minister is running away from the question.» Après, il y a eu le traditionnel walkout des députés de l'opposition.

«Ti roquet» et «Rekin moustas»

C'est un Paul Bérenger furieux qui a aboyé ces deux mots à Ravi Rutnah, Chief Whip par intérim (NdlR, en l'absence de Mahen Jhugroo en mission à l'étranger) lors d'une Private Notice Question le 23 septembre 2015. Le leader de l'opposition qu'était Paul Bérenger interrogeait le ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, sur le dossier énergétique. L'altercation entre les deux s'est même poursuivie dans les couloirs. Et, en guise de riposte, Ravi Rutnah a alors balancé au nez et à la barbe de Bérenger un légendaire «Rékin moustas»...

«Lick my hands and other parts»

C'est le 25 avril 2017 que Pravind Jugnauth lance cette phrase à la partie supérieure - on vous parle de la tête - de Roshi Bhadain, en faisant référence au fameux baisemain que lui avait fait jadis celui-ci, geste qui est entré dans les annales. Le Premier ministre a été sommé de retirer ses propos jugés unparliamentary par la speaker d'alors, Maya Hanoomanjee. Ce qu'a fait le PM.

«Go to hell»

Ces mots sont prononcés par Navin Ramgoolam, alors qu'il est Premier ministre. S'il n'avait pas été expulsé par le speaker, ce dernier lui a seulement demandé de ne plus utiliser ces propos. Il est utile de rappeler ici qu'on vous parle seulement des propos tenus à l'intérieur du Parlement et non sur les estrades, où il arrive que nos politiciens aient des problèmes de micro...

«Gran p****»

C'est ce qu'avait lancé Kishore Deerpalsing, alors le ministre de la Santé, à Dany Perrier, députée mauve de l'opposition, dans les années 90.

«Poutou rassi»

Voilà à quoi, en 2014, ressemblait Sheila Bappoo, selon Mahen Jhugroo. Elle occupait à ce moment-là le portefeuille de la Sécurité sociale et les débats portaient sur l'école D.Y. Patil. Elle lui avait posé la question suivante lors de cette prise de bec : «Is the honorable Member going to accompany me ?». Le membre du MSM devait alors répliquer qu'il avait une «charmante épouse à la maison».

«Seve kuma lake sat»

Coiffeur peut-être à ses heures perdues, Paul Bérenger n'a pas manqué de commenter la coiffure du ministre des Finances d'alors, Rama Sithanen. C'était en 2008. Selon le leader mauve, c'est l'arrogance de Sithanen qui lui a hérissé la moustache. Car, le ministre l'avait traité de «bouffon» à deux reprises, avait affirmé Paul Bérenger, au poil, selon lui.

«Latet porno». «To enn idio. Get to latet (... ) Latet porno!»

Shakeel Mohamed balance des insultes à la tête d'Etienne Sinatambou, le 4 juillet 2017. Ce dernier réplique : «Twa to idio, to mama, to papa!». déclenche la colère du député rouge qui demande La réponse l'intervention de la speaker Hanoomanjee pour contraindre Sinatambou à retirer ses propos. Le ministre se rebiffe et reste calé dans son fauteuil. Ce qui agace encore plus Mohamed. Face à la situation qui dégénère, Maya Hanoomanjee tente de raisonner les honorables des deux côtés de l'Hémicycle. En vain.

«He showed me his private parts»

Etienne Sinatambou avait ainsi accusé Shakeel Mohamed de lui avoir montré ses bijoux de famille. Réponse de Shakeel Mohamed : «To pe fantasme mo krwar.» C'était le 4 juillet 2017. Maya Hanoomanjee, qui n'avait pas compris le sens de l'accusation du ministre de la Sécurité sociale, dit n'avoir pas vu les «private parts» de Mohamed. Mais elle avait promis d'aller vérifier les enregistrements des caméras du Parlement...

«Rod enn mari pou maryé li do»

Propos de Paul Bérenger à la députée PTr, Nita Deerpalsing, en 2008. Celle-ci défendait Rama Valayden, alors Attorney General, qui avait lancé à l'attention des députés du MMM que Maurice est le seul pays où «un meter reader peut devenir millionnaire».