Ile Maurice: Nundun Gopee Co. Ltd - «Papa-piti», millions, contrats, poursuites

Les semaines passent et apportent leur lot de révélations. Revoilà donc encore une fois les Gopee, qui alimentent la polémique. Pybig Construction Ltd poursuit Nundun Gopee Co. Ltd pour non-paiement de Rs 40 millions...

Après le père Nundun Gopee, gâté par le MSM, le fils Avinash Gopee (dit Vinash) l'est tout aussi. Il obtient de nombreux contrats publics dans le grand chantier qu'est devenu Maurice... Et parmi ceux-ci, la National Housing Development Co. Ltd (NHDC) qui lui avait octroyé, en 2015, un contrat pour la construction de 73 maisons à Petit-Bel-Air pour la somme de Rs 88 millions (M). Or, Nundun Gopee Co. Ltd a, à son tour, sous-contracté presque tout le travail à Pybig Construction Ltd pour Rs 76 M. Mais à la fin des travaux, Avinash Gopee, qui dirige maintenant l'entreprise familiale qui a conservé le nom du père, doit Rs 40 M au sous-traitant. Dans une plainte rédigée par l'avoué Me Gautam Ramdoyal et servie en février, Pybig Construction Ltd réclame ses Rs 40 M dues plus Rs 5 M de dommages.

Dans la plainte, l'on apprend aussi que Nundun Gopee Co. Ltd aurait à la fin obtenu Rs 110 M de la NHDC, le surplus représentant les 'variations'. Mais l'entrepreneur n'aurait réglé que Rs 36 M à Pybig et empoché le reste. Sans presque rien faire. Même s'il avait respecté le sous-contrat avec Pybig, Gopee aurait encaissé Rs 34 M de bénéfices sans donner le moindre coup de pioche. Mais il a préféré augmenter sa marge en privant le principal sous-traitant de Rs 40 M.

La question qui se pose : une entreprise publique comme la NHDC a-t-elle le droit d'octroyer un contrat à un constructeur qui a sous-traité tout le travail à des sous-traitants ? À cela, on nous répond que c'est légal. Pourquoi la NHDC n'a-t-elle pas octroyé le contrat directement au principal sous-traitant économisant ainsi au moins Rs 34 M ? Réponse : le sous-traitant n'a pas participé à l'appel d'offres car il n'est pas qualifié sur papier. Alors que Nundun Gopee Co. Ltd, elle, l'est bien. Malgré le fait qu'elle ait fait exécuter les travaux par un entrepreneur non éligible ! Drôle de procédures ! Comment un contrat de Rs 88 m a-t-il pu être alloué à un entrepreneur qui n'a rien entrepris sauf les démarches administratives et autres ? Et être payé ?

Pourtant, la NHDC a bien vérifié les constructions et, semble-t-il, en est satisfaite et a payé rubis sur l'ongle les Rs 110 M à Nundun Gopee Co. Ltd. Cependant, ce dernier a trouvé plusieurs prétextes, et ce, en de nombreuses occasions, pour refuser de payer Pybig.

Contacté, Vinash Gopee ne veut pas commenter l'affaire en nous disant que c'est une autre personne dont il ne nous a pas communiqué le nom qui s'en occupe. Selon nos informations, pourtant, c'est lui qui était à la manœuvre et qui a traité avec Pybig Construction Ltd. La plainte fait aussi état de lenteurs dans le paiement de ces Rs 36 M de la part de Nundun Gopee Co. Ltd. «Il faut lui courir après pour obtenir nos sous. Il est tout le temps en retard dans le paiement.»

Selon une source fiable, Pybig Construction Ltd ne serait pas le seul à courir après Avinash Gopee pour percevoir son dû. D'autres sous-traitants le seraient aussi. Sauf qu'ils n'ont fait aucun contrat avec Gopee alors que Pybig Ltd a pu quand même lui faire signer un contrat de sous-traitement.





Comment un mauvais payeur peut-il demeurer sur la liste des compagnies éligibles pour obtenir des contrats publics ? Osman Mahomed, député travailliste et ancien directeur de la NHDC, se le demande lui aussi : «Est-ce normal qu'un entrepreneur de la NHDC puisse sous-contracter la totalité d'un projet de la sorte ? Mais tout dépend du contrat liant la NHDC et l'entrepreneur.» Est-ce que la NHDC a approuvé cette sous-traitance in toto ? s'interroge-t-il encore. «Si oui, est-ce qu'une telle approbation ne cause pas préjudice aux autres entrepreneurs qui avaient répondu à l'appel d'offres mais qui n'ont pas obtenu le contrat, surtout si de telles dispositions ne faisaient pas partie du contrat ? Les conditions contenues dans les contrats que la NHDC a imposées obéissent-elles aux règlements de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils ?

Sollicitée à ce propos, la NHDC ne nous a pas confirmé si le contrat avait été attribué à Nundun Gopee Co. Ltd après appel d'offres, ni si elle est au courant du fait que Nundun Gopee ne paie pas ses sous-traitants.

Pour ceux qui n'ont pas suivi la 'saga' Gopee, Vinash Gopee, fils donc de Nundun Gopee, a obtenu des centaines de millions de la Mauritius Investment Corporation (MIC) et de la SBM, des contrats publics à gogo et des terres de l'État, sans parler des Pas géométriques. Cet homme d'affaires et entrepreneur est en effet bien vu par le pouvoir. Des terrains ont même été transférés de Mauritius Post et d'une autre institution à Vinash Gopee.