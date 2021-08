Ile Maurice: Révélations - Le réseau électrique surveillé par des compagnies israélienne et indienne...

Il n'y a pas que le «look at your face» qui a retenu l'attention au Parlement, mardi. En fait, tout est parti d'une question «innocente» du députe Patrick Assirvaden, ce jour-là, sur le nombre d'ingénieurs employés par le CEB. Ce qui a apporté des éclairages inattendus. Et l'intervention abrupte du speaker n'est pas passée inaperçue, là encore. Lumière.

En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, il existe au CEB une compagnie subsidiaire, le CEB (Fibernet) Co. Ltd, qui possède à son tour un control centre appelé Network Operation Centre (NOC). Qui surveille de près la fourniture d'électricité à travers l'île et peut déceler toute panne en temps réel. C'est du moins ce qu'a donc expliqué le ministre de l'Énergie et des services publics, Joe Lesjongard, mardi, en réponse à la question de Patrick Assirvaden.

Mais cette organisation compliquée ne s'arrête pas là. Le control centre ou NOC donc, est relié à un serveur baptisé Network Management System (NMS). Désole si pour pétez un fusible, cher lecteur, mais ce n'est pas fini. Joe Lesjongard a expliqué que ce NMS a signé un Management Contract avec ECI Telecom, une firme israélienne qui a ensuite été rachetée par une compagnie américaine, Ribbon Communication, qui accomplit cette surveillance pendant la journée... Vous suivez toujours le câble conducteur ? Et, au-delà des heures «normales», c'est Ribbon Communication Global Services Centre qui effectue cette surveillance et, ajoute Lesjongard, elle n'est pas située à Maurice... Ah bon, nous n'étions pas au courant. Et où se trouve cette compagnie ? a demandé Patrick Assirvaden. C'est alors que l'on a pu apprendre que la surveillance de nuit se fait à distance de... Mumbai, en Inde. «Et pour la surveillance de jour ?» s'interroge maintenant Patrick Assirvaden. «C'est fait de l'étranger aussi ?»

Fizib soté Mais alors que le débat devenait intéressant et qu'Assirvaden voulait en savoir plus, black-out. Le speaker, Sooroojdev Phokeer, qui n'aime pas du tout que l'on ne garde pas les yeux fixés sur lui, l'a fait savoir au député rouge, tout comme il l'avait fait un peu plus tôt avec Xavier Duval. Le député travailliste, sentant sans doute que Phokeer cherchait un prétexte pour qu'il ne pose plus de questions, a gardé son calme et a gentiment déclaré qu'il s'adressait au ministre Lesjongard : «(... ) en [vous] regardant, M. le président !». Peine perdue. Le speaker avait déjà pris ombrage du fait que de Patrick Assirvaden ne le regardait pas «in the face», ou dans les yeux plus précisément et lui lança brutalement : «No, no, I stop your question and I move to the next question!» Fizib soté. C'est ainsi que s'est terminée la Private Question sur ce dossier complexe et pour le moins préoccupant. N'empêche qu'après avoir jeté la lumière sur ce sujet brûlant, le député Assirvaden se dit inquiet pour notre sécurité. Par ailleurs, Osman Mahomed voulait lui aussi intervenir sur cette question et a demandé la parole à plusieurs reprises. Mais le speaker ne lui a pas accordé la permission de le faire, avant de stopper net le débat sur le sujet, certes fort électrisant.

Il voulait savoir, nous dit néanmoins ce dernier, si un certain Babu, ressortissant indien, était toujours à la tête de CEB Fibernet. Il nous rappelle que le bureau de l'Audit avait attiré l'attention sur ce drôle de poste de consultant-directeur et sur le curieux salaire mensuel du Babu en question ... «The contract amount was subsequently adjusted to $12,222 (that is $11,000 + $1,222 for Tax Deductible at Source TDS). »

Est-ce là donc une autre «innovation» coûteuse ? Il va falloir faire la lumière sur toute cette affaire, concluent les députés rouges.