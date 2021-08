Ile Maurice: Sexe, promesses et promotions - MBC - Malaise Broadcasting Corporation

Désormais, il n'y a pas que des lettres de dénonciations envoyées au bureau du Premier ministre et à la commission anticorruption pour dénoncer un employé qui bénéficierait de la protection de la direction de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC). Tout le monde en parle dans les locaux de la station de radiotélévision nationale. L'employé en question aurait, en effet, envoyé en mai, la photo de son sexe via Messenger à une femme et lui aurait demandé de lancer un appel vidéo pour prendre du plaisir. Des captures d'écran de la conversation circulent à la MBC.

Dans des échanges de messages datant de février, ceux-ci font état de la conversation entre l'employé et une femme qui cherchait ainsi du travail à la MBC. Dans les cap- tures d'écran, on voit la photo de l'employé en chemise et cravate, prise sous la véranda de la Government House. Par la suite, il devait expliquer à la femme qu'il est également dans le business de 'location' et lui donnait rendez-vous un lundi pour lui décrocher un travail à la station de Moka. Il est bon de préciser qu'aucune de ces cap- tures d'écran n'ont été authentifiées encore comme étant de véritables conversations entre l'employé et d'autres personnes.

En tout cas, le Prime Minister's Office, dit-on, a été mis au parfum et a ouvert une enquête. À vrai dire, ce sont des lettres de dénonciation qui ont conduit le bureau du chef du gouvernement et la commission anti- corruption à vérifier les informations. Les dénonciateurs accusent l'exhibitionniste présumé d'avoir obtenu une promotion sans même être passé par un exercice d'appel à candidatures. Il aurait par ailleurs utilisé sa position pour promettre du travail à des amies rencontrées sur les réseaux sociaux. Ses collègues, dit-on par ailleurs, ont également saisi l'Equal Opportunity Commission. De plus, ils affirment qu'il se vante d'être un proche du gouvernement, ayant un cousin ami du Premier ministre. Les dénonciateurs affirment qu'il a eu sa promotion en raison de sa proximité avec le directeur général de la MBC, Anooj Ramsurrun...

Contacté à ce propos, ce dernier affirme qu'il est «attristé» que des personnes se cachent derrière des lettres anonymes, mais que c'est aussi sa motivation pour mieux faire. «J'ai plus de 30 ans d'expérience à la MBC. C'est tout à fait normal que je sois proche avec tous les employés. Toutefois, cela ne veut pas dire que si quelqu'un fait mal son travail ou s'il commet un acte qui va à l'encontre de l'intérêt de la boîte, je ne vais pas prendre des sanctions. D'ailleurs, tout est fait dans la transparence chez nous.» Pour lui, le fait que des lettres anonymes soient envoyées à la presse est une raison de plus de mieux faire son travail et d'être vigilant.

Pour les messages expédiés sur Messenger et la photo indécente, Rama Armoogum, responsable au département administration et corporate de la MBC affirme que c'est aux instances appropriées de faire leur enquête. «Je ne peux rien dire là-dessus. On a toujours agi selon la loi quand il y a des litiges ou des accusations à la MBC. Attendons voir ce que cela donne.»

Concernant la promotion que l'employé aurait eue, Rama Armoogum affirme que ces informations sont inexactes. «Sous l'ancienne direction, il y a eu des promotions sans passer par des procédures, mais plus maintenant. Maintenant, tout est fait dans les règles. Si une personne mérite une promotion, il y a plusieurs étapes à suivre. Il faut voir son expérience, ses qualifications et ce qui est dit dans le rapport du Pay Research Bureau.»

Toutefois, il concède que de temps en temps, l'employé est appelé à soutenir l'équipe de journalistes et de caméramen sur le terrain.