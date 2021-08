Soudan: Miliciens des FSR condamnés à mort pour la répression - HRW interroge les responsabilités «plus haut»

Au Soudan, six membres des redoutées Forces de soutien rapide (FSR) ont été condamnés à mort, le 5 août. Arrêtés en 2019, ils étaient accusés du meurtre de six personnes lors d'une manifestation contre les pénuries de nourriture et de carburant, après la chute d'Omar el-Béchir. Qu'en est-il des responsables politiques de cette répression, interroge Human Rights Watch ?

Ces condamnations font partie des premières de ce type, depuis la mise en place du gouvernement de transition dont le numéro deux, Hemeti, n'est autre que le chef des FSR.

C'est un pas important, selon Laetitia Bader, Directrice de Human Rights Watch pour la corne de l'Afrique. Elle précise néanmoins, au micro de Laure Broulard de la rédaction Afrique, que c'est encore bien insuffisant face aux demandes de justice de la population au sujet de la répression violente de la révolution.

En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, HRW s'oppose à la peine de mort, pose en préambule Laetitia Bader, mais « ce jugement (qui) a condamné à mort les six soldats est quand même significatif et symbolique. »

Les personnes jugées et condamnées sont « Pour le moment, ce sont tous des soldats » aussi reste t-il « de grandes questions par rapport à la volonté politique et au contexte légal à savoir ceux qui seraient en position de commande et de responsabilité, qui auraient pris des décisions par rapport à la réponse aux manifestations...On n'a toujours pas vu vraiment un jugement au niveau beaucoup plus haut », souligne Laetitia Bader.