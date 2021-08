Angola: Le MPLA conteste l'évaluation du Front patriotique

Luanda — Le Secrétariat du Bureau politique du MPLA juge "incohérent et irresponsable" le bilan du pays fait par l'Ample Front Patriotique pour l'Alternance.

C'est un mouvement formé de trois forces politiques et qui entend concourir, ensemble, contre le MPLA aux élections de 2022.

Dans un communiqué, rendu public ce samedi, le Secrétariat du Bureau Politique du MPLA précise que le « Front médiatisé ne présente aucune proposition de programme de gouvernance alternative au MPLA » et qu'il « n'a aucune vision d'avenir pour le pays".

Quant à la perte de légitimité du MPLA à continuer de gouverner l'Angola, pointée par le "Front", le Bureau Politique exprime que cette déclaration révèle le manque de connaissance du sens de l'État et de respect des Institutions démocratiques démontré par certaines forces de l'opposition, avec l'UNITA en tête.

Le Bureau Politique souligne que les Angolais savent que le seul moyen possible d'accéder légitimement au pouvoir politique en Angola ce sont les élections et que ce sont le MPLA et son Président João Lourenço qui ont remporté les élections générales de 2017, de ce fait, ont la légitimité de gouverner jusqu'à la tenue des prochaines élections.

Selon le document, ceux qui revendiquent, sans aucun titre ni mandat, le droit de remettre en cause la légitimité conférée par les Angolais dans les urnes, ne respectent pas la Constitution qu'ils ont juré d'obéir.

Le Bureau Politique indique que ces forces politiques de l'opposition veulent tromper les citoyens, avec des déclarations selon lesquelles le MPLA a perdu sa légitimité à gouverner, et inciter les Angolais à la rébellion et à la désobéissance aux institutions légitimes.

Il considère des actes dont les conséquences seront uniquement et exclusivement imputables aux promoteurs du « Front patriotique » autoproclamé.

Selon le communiqué, il n'est d'ailleurs pas surprenant que la volonté d'accéder au pouvoir à tout prix, même sans avoir un projet crédible de Nation, conduise les promoteurs à ignorer tout ce qui se fait afin de résoudre le problème de sécheresse dans le sud du pays.

Le Secrétariat du BP signale d'ailleurs la mise en œuvre de projets structurants en cours ou sur le point de démarrer pour faire face à cette situation.

Il juge important de se rappeler que dans l'histoire de l'Angola, il n'y a aucune trace d'investissements de cette ampleur, profitant des eaux de la rivière Cunene.

En outre, selon le communiqué, l'engagement de l'Exécutif, soutenu par le MPLA, pour le soutien social continu aux populations les plus nécessiteuses, ainsi que la mobilisation pour le soutien solidaire de la société, n'est pas passé inaperçu aux yeux des Angolais et de la population des provinces du sud.

Il précise que depuis la visite, en 2019, du Président João Lourenço dans les zones les plus touchées par la sécheresse dans les provinces de Cunene et Namibe, que le gouvernement apporte de plus en plus du soutien aux populations affectées, en envoyant de la nourriture, de 'eau, des vêtements, des camions et citernes, et ouvrant des puits d'eau.

En ce moment, indique la note, plus de 200 tonnes de produits divers sont en route pour soutenir les populations, obtenues dans le cadre de la Campagne « Câlin solidaire », organisée par les médias, dont nous reconnaissons le geste plein d'humanisme et de solidarité.

Toujours selon le communiqué, malheureusement, le pays ne connaît aucune initiative de l'opposition, qui se préoccupe davantage de tromper et de mobiliser les jeunes pour de mauvaises causes, telles que la tenue de manifestations violentes et le vandalisme.

Il dit que le MPLA est vraiment engagé dans la lutte contre la corruption et l'impunité, pour moraliser la société et sauvegarder le bien commun.

Le Secrétariat du Bureau politique précise dans le communiqué que pour le MPLA, les élections ne se gagnent qu'aux urnes avec le vote du peuple. "Ceux qui se disent si confiants dans une victoire anticipée ne devraient pas avoir peur du peuple, et ils ne devraient pas non plus essayer de trouver des justifications à l'avance pour leur défaite plus que probable."

Le MPLA, ajoute la note, n'a aucun doute que les citoyens sont conscients et suivent les défis du présent et le travail de l'Exécutif pour l'amélioration continue de la qualité de vie des Angolais.

Le MPLA réitère son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du travail continu et désintéressé pour continuer à introduire les réformes dont le pays a besoin pour être de mieux en mieux pour tous, lit-on dans le communiqué.