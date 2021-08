Angola: Le pays prévoit de mettre en service six autres plates-formes pétrolières

Ndalatando — L'Angola envisage de mettre en service six autres plates-formes pétrolières d'ici la fin du premier semestre 2022, a révélé, vendredi, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo.

S'exprimant lors de l'ouverture du sixième conseil consultatif de son ministère, Diamantino de Azevedo a déclaré que les nouvelles plates-formes s'ajouteraient aux quatre autres déjà en opération, dans le cadre de la stratégie visant à inverser la situation actuelle de forte baisse de la production.

La stratégie, a renchéri le ministre, comprend également le plan de réduction des arrêts imprévus, grâce à l'amélioration de la maintenance préventive des équipements, et la production de ressources supplémentaires dans les champs matures, en utilisant la sismique 3D pour détecter les zones non exploitées.

Le développement des champs marginaux, l'exploration au sein des zones de développement, l'augmentation des ressources gazières, le partage des moyens, entre concessions pour la réduction des coûts et l'expansion du contenu local, font également partie de la stratégie.

Diamantino de Azevedo a informé que la stratégie générale d'octroi de concessions pétrolières 2019-2025 figure également des actions en cours menées par l'Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG), pour atténuer la baisse de la production à court, moyen et long terme.

Cette stratégie, a-t-il poursuivi, approuvée par l'exécutif en 2019, prévoit l'adjudication de plus de 50 blocs, par le biais d'un appel d'offres public et de négociations directes, pour promouvoir les investissements étrangers directs dans l'industrie pétrolière nationale et assurer l'expansion des connaissances géologiques et du pétrole angolais.

Il a informé que, dans le cadre de cette stratégie, l'appel d'offres et la négociation directe de blocs dans les bassins de Benguela et de Namibe avaient eu lieu en 2019 et six blocs avaient été attribués.

En décembre 2020, a informé Diamentino de Azevedo, le gouvernement angolais a fait l'annonce préalable de l'appel d'offres de trois blocs, dans les bassins onshore du Bas-Congo et six dans le bassin de Kwanza, dont le risque d'exploration est réduit.

Ce mois-ci, a-t-il poursuivi, l'ANPG a étudié les 46 propositions reçues, pour les neuf blocs, mis en adjudication par un total de 16 entreprises.

Diamantino de Azevedo a annoncé que, afin de réduire l'impact de la baisse de la production, cette année, un appel d'offres public limité sera lancé dans les blocs du bassin du Kwanza et du Congo. Des lettres d'invitation ont été envoyées à plusieurs entreprises.