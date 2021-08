Madagascar: Andry Rajoelina - » Les ministres non performants vont être remplacés «

Le moment de l'évaluation arrive, enfin, pour les membres du gouvernement Ntsay Christian. Durant son intervention hier soir sur TVM, le président Andry Rajoelina a confirmé qu'en ce moment, il est en train d'évaluer chaque ministre. En effet, à entendre le numéro Un d'Iavoloha, un remaniement gouvernemental sera opéré dans le courant de cette semaine. Andry Rajoelina reconnaît l'existence de quelques ministres non performants. »

Certes, il y a ceux qui ont réussi leurs missions dans le cadre de la réalisation des Velirano mais force est de reconnaître que certains ministres n'arrivent pas à suivre le rythme « , a-t-il soutenu. D'où la nécessité d'un changement d'équipe. Après plusieurs semaines de rumeurs et de tergiversations, le Chef de l'Etat a enfin confirmé qu'un remaniement est réellement en préparation. Actuellement, il est en train de finaliser sa décision avec le Premier ministre Ntsay Christian.

En effet, comme nous l'avions déjà mentionné dans une de nos précédentes éditions, Andry Rajoelina n'envisage aucunement de remplacer Ntsay Christian ni de nommer un nouveau PM. Ce dernier bénéficie de son entière confiance. » C'est un homme juste et droit. Jusqu'ici, son nom n'a jamais été cité dans aucune affaire douteuse.

En tout cas, je n'ai reçu aucun rapport négatif à son propos « , a-t-il déclaré. Une déclaration qui confirme qu'il y a une bonne entente à la tête de l'Exécutif. Le président et son Premier ministre sont en en bon terme. Ce dernier sera donc maintenu à son poste. Qui sont ces ministres défaillants ? C'est la question que se posent les observateurs. Pour le moment, le président préfère entretenir le suspense. » Ils devraient se reconnaître « , soutient-il en incitant aussi les membres du gouvernement à faire une auto-évaluation. En tout cas, les membres du gouvernement responsables du » sosialim-bahoaka » et ceux qui sont cités dans des dossiers à polémiques devraient déjà commencer à plier bagages.

D'autant plus qu'hier, Andry Rajoelina a laissé entendre, à propos de l'existence des spéculateurs et d'éventuelles implications de hauts responsables dans la flambée des prix des PPN et l'inflation grandissante qui prévaut au pays, qu'il n'y aura aucune tolérance. » Quand il s'agit de défendre les intérêts de la Nation et du peuple Malagasy, je n'aurai aucun état d'âme « , a-t-il martelé.

Aucun cinéma. Pour la première fois depuis le début de l'affaire Apollo21, Andry Rajoelina se prononce sur ce dossier. Hier, il a dévoilé le plan et la stratégie mise en place par les auteurs de ce projet dont l'objectif était d'éliminer 5 personnalités dont le président de la République. » Un plan obscène qui a pu être déjoué grâce à la bénédiction de Dieu « , selon ses dires. Le Chef de l'Etat a d'ailleurs profité de cette émission diffusée sur TVM pour remercier tous ceux qui lui ont envoyé un message d'encouragement et de soutien. Tout en condamnant fermement cette tentative qui, selon lui, est » intolérable « , Andry Rajoelina se dit consterné par le comportement de certains observateurs qui évoquent un cinéma. »

Tous les Malgaches devraient faire preuve de solidarité pour défendre la souveraineté nationale « , a-t-il lancé. Et de rappeler qu'il est le président de tout le peuple malgache et non d'un parti politique. Le Chef de l'Etat soutient que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, sont des ennemis de la Nation (Fahavalom-pirenena). Il affirme d'ailleurs qu'il fait confiance à la Justice.

Contrairement aux rumeurs, Andry Rajoelina confirme que le présumé cerveau de cette affaire, Paul Rafanoharana, n'a jamais été son Conseiller diplomatique sous la Transition. En ce qui concerne Apollo21, le numéro Un d'Iavoloha laisse entendre qu'il s'agit d'un réseau de grande envergure qui implique de nombreuses personnes et dont l'objectif est de prendre le pouvoir avec barbarie en mobilisant des mercenaires venant de l'étranger et des éléments clés au sein des Forces armées malgaches. Le cerveau a déjà réussi à infiltrer l'équipe en charge de la gestion des armements de l'Armée. Il laisse entendre aussi qu'une grande figure politique aurait également été citée parmi les instigateurs.

Andry Rajoelina n'écarte pas l'implication d'une puissance étrangère dans cette affaire. » On veut m'éliminer à cause de mon entêtement à défendre les intérêts de la Nation et ceux du peuple malgache « , soutient-il. Avant de citer les complots qui ont coûté la vie aux présidents tchadien et haïtien, ainsi que l'attaque contre le président de la Transition au Mali. Durant cette intervention, Andry Rajoelina a fait quelques révélations concernant Apollo21. Selon ses dires, les preuves ont confirmé qu'il y a eu demande de financement qui s'élève à 5 millions d'euros.

Le projet comprend 4 phases, à savoir Houston, Allumage, Décollage et Mise en orbite. La première phase consiste en l'achat des équipements, la transmission, les armements et le recrutement de 15 commandos venant de l'extérieur. Cette étape a certainement été déjà enclenchée. Il serait aussi question de lancer des opérations de déstabilisation sociale au sein de toute l'Administration, mais aussi au niveau des Chefs-lieux des provinces.

La phase Allumage consisterait en la neutralisation de 5 personnalités dont le Chef de l'Etat. Elle prévoit la rémunération et la sécurisation de hauts responsables des Forces de l'ordre impliqués, l'indemnisation des troupes, l'indemnisation de leaders syndicaux et des membres de la Société civile. A entendre les explications du Chef de l'Etat, plusieurs personnes issues de différentes catégories socio-professionnelles sont concernées. Andry Rajoelina a toutefois laissé entendre que cette affaire n'affecte pas sa relation avec la France. »

L'enquête nous révélera s'il s'agit d'un acte isolé ou non « , a-t-il déclaré. Pour ce qui est de l'implication du Mgr Odon Razanakolona, le président Andry Rajoelina n'a pas voulu donner son point de vue. Il a simplement réitéré que la carte de visite de Paul Rafanoharana affirme qu'il est un Conseiller de l'Archevêque d'Antananarivo. En tout cas, le Vatican a envoyé une lettre d'encouragement tout en condamnant cet acte.

Alléger les mesures sanitaires. Comme à l'accoutumée, le président Andry Rajoelina a annoncé les nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au cours de cette émission. Selon ses dires, Madagascar a déjà vaincu cette pandémie. 5 nouveaux cas seulement ont été recensés hier. Aussi, l'Etat décide-t-il d'alléger davantage les mesures sanitaires. Et ce, même si l'Etat d'urgence sanitaire est maintenu. Le Chef de l'Etat a annoncé le retour à la vie normale.

Le couvre-feu prend fin sur toute l'étendue du territoire. Toutefois, le respect des mesures sanitaires est conseillé. Les spectacles et les rencontres sportives peuvent reprendre mais les rassemblements en salle ne peuvent pas excéder les 400 personnes. Les boîtes de nuit, quant à elles, sont encore interdites de réouverture.

Pour l'heure, les frontières restent fermées. » Les répercussions économiques seront insupportables si le pays doit revenir à un nouveau confinement « , a expliqué le président. La date de la réouverture reste inconnue pour le moment. » Celle-ci dépendra de l'évolution de la pandémie en Europe et dans les autres pays « , a-t-il annoncé. Cependant, l'Etat organisera 4 vols de rapatriement via Paris le 22 août, le 28 août, le 12 septembre et le 19 septembre. Test PCR et quarantaine exigés pour ceux qui souhaitent rentrer au pays. Ce sont des vols aller simple et seuls ceux qui ont un passeport malgache et disposent d'une adresse fixe à Madagascar pourront rentrer. Les inscriptions pour ces vols de rapatriement sont ouvertes au Ministère des Affaires Etrangères et auprès de l'Ambassade de Madagascar en France.

Le président de la République a aussi annoncé que l'Etat va multiplier les efforts pour vulgariser les vaccins contre la Covid-19. Jusqu'ici, Andry Rajoelina affirme qu'il ne s'est pas encore fait vacciner contre la Covid-19. Je fais confiance au CVO, martèle-t-il. La vaccination reste facultative. La Grande île a reçu 302 400 doses de Covishield émanant des États-Unis et 300 000 doses de la Chine. Par ailleurs, la Banque mondiale a offert 100 millions de dollars pour financer une opération de vaccination. Madagascar va se procurer 10 millions de doses de Johnson Johnson, a annoncé Andry Rajoelina. Et lui de soutenir au passage que 50% de la population se fera vacciner. Pour préparer la reprise du secteur tourisme, des villes touristiques comme Nosy-Be et Sainte-Marie seront priorisées dans cette opération.

Pour ce qui est de la flambée des prix, le président Andry Rajoelina pointe du doigt les spéculateurs. Il évoque aussi certains hauts responsables qui ne font pas leur travail convenablement, en l'occurrence, la ministre de tutelle, des directeurs, les agents contrôleurs, les directeurs régionaux et même les gouverneurs. Tous sont apparemment dans l'œil du cyclone. Une réunion avec tous les acteurs concernés sera organisée dans les jours qui viennent pour fixer les prix, a annoncé le Chef de l'Etat. Cette semaine, le président Andry Rajoelina se rendra à Toamasina pour donner le coup d'envoi de la réhabilitation de la RN2. D'après lui, les travaux de réhabilitation de toutes les routes nationales débuteront incessamment. Les travaux commenceront aussi cette année pour la construction de 800 buildings. A l'entendre, 20 000 à 30 000 logements vont débuter cette année.