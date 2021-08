Madagascar: Jeux Olympiques - En attendant la pétanque

Rideau sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Les États-Unis en tête du classement des médailles : presque banal et normal pour la délégation la plus importante (636 athlètes), encore plus nombreux que ceux du pays hôte, le Japon (616). Mais, il faut également retenir le sursaut nationaliste du Japon qui se hisse à la troisième place, derrière les intouchables États-Unis et Chine, cette dernière ayant pris la place qu'occupait la Russie juqu'aux JO du Millénaire à Sydney, tandis que la Grande-Bretagne s'impose dans le «Big Four» : 4ème en 2008, 3ème en 2012, 2ème en 2016 et 4ème en 2021.

Aux JO de 1976, à Montréal, la RDA (Allemagne de l'Est) finissait deuxième au classement des médailles, derrière l'URSS mais devant les ÉtatsUnis, tandis que la RFA (Allemagne de l'Ouest) terminait quatrième. Aux JO de 1988, à Séoul, les États-Unis devançaient la RDA et l'URSS, tandis que la Corée unifiée repoussait la RFA à la cinquième place. Aux JO 1992, à Barcelone, et 1996 à Atlanta, l'Allemagne unifiée tenait «son» rang, à la troisième place, derrière les géants États-Unis et Russie. Mais, depuis les JO 2000 (Sydney) jusqu'aux JO 2016 (Rio), l'Allemagne reculait, tout en se maintenant à la 5ème ou à la 6ème place. Le neuvième rang aux JO 2021 de Tokyo représente une nette dégringolade au classement des médailles : l'Allemagne finit même derrière la France, à une médaille d'argent près.

Parmi les belles histoires de ces JO 2021, l'histoire retiendra la première médaille d'or des Philippines grâce à Hidilyn Diaz, à l'haltérophilie : dans son bidonville, elle s'entraînait en soulevant des haltères bricolés avec des tiges de bambou et de grosses bouteilles de plastique remplies d'eau. Dans cette même discipline, Madagascar était représenté par deux sportifs qui ne firent pas parler d'eux. Autrement plus polémique aura été la controverse autour de la participation d'une athlète néo-zélandaise transgenre : au-delà des questions philosophiques, le CIO (comité international olympique) s'est prudemment contenté de s'interroger si «elle» pouvait bénéficier d'un «avantage compétitif disproportionné» après trente ans comme homme ?

La délégation malgache comptait donc deux haltérophiles, une judokate, deux nageurs et un coureur de 400 mètres. Les disciplines collectives sont peut-être plus populaires, mais elles sont également les plus demandeuses : en infrastructures, en équipements, en frais de déplacement. Les Fidji avaient envoyé une équipe de rugby à sept, mais leurs chances de médaille étaient raisonnables. Le Saint-Marin, 63 km2 (moins que la superficie d'Antananarivo-Renivohitra), avait dépêché 5 athlètes (presque autant que Madagascar), mais sa délégation a glané une médaille d'or.

La situation économique de Madagascar est ce qu'elle est, contraignant le sport à céder le pas à des contingences plus alimentaires. Pourtant, le sport constitue un atout sérieux de «soft power» pour faire parler autrement d'une Grande île étiquettée parmi les plus pauvres du monde et désormais plus célèbre pour le «kere» que pour les makis endémiques. Madagascar pourrait résolument arbitrer en faveur des sports moins «chers» et plus rentables au ratio coût/médaille : badminton, tennis de table, karate, taekwondo, basketball 3×3. En attendant d'inscrire la pétanque parmi les disciplines olympiques.

Malheureusement, si le karate avait été retenu au Japon, la pétanque restera sur le carreau en France, pour les JO 2024. Pourtant, le mondial à pétanque de Marseille revendique réunir 15.000 joueurs de 27 pays différents. La pétanque est déjà «discipline olympique» aux Jeux des îles de l'Océan Indien comme aux SEA Games, les Jeux d'Asie du Sud-Est où la Thaïlande devance traditionnellement le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie et le Lao.

Aux JO 2024 de Paris, la breakdance, plus moderne, a été préférée à la pétanque au grand dépit du président de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Si une légende «pagnolesque» entoure gentiment la naissance de ce «sport» à La Ciotat, en 1910, tout le monde s'accorde que pétanque vient de l'expression provençale «ped tanca» (pieds joints). Madagascar, plusieurs fois champion du monde de la discipline, participe activement à son universalité. Un des critères olympiques et une chance de médaille olympique pour Madagascar. En 2028 ?