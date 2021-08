Madagascar: Examen officiel - Deux autistes passent le baccalauréat

Des adolescents autistes s'apprêtent à passer le baccalauréat pour cette session dans la province d'Antananarivo.

Contrairement à l'année dernière lors de laquelle un seul candidat autiste s'est présenté au baccalauréat, cette année, ils sont deux adolescents à passer les épreuves. Tous les deux passent le baccalauréat général, dont l'un en série A2. Pour Autisme Madagascar, c'est une chance puisque seuls 5% des candidats arrivent en classe de terminale. « 90% des enfants autistes sont non-scolarisés. Actuellement, la prise en charge n'est pas encore adaptée pour les adolescents autistes. La plupart n'arrive pas à la classe terminale puisque seules les prises en charge pour la petite enfance jusqu'à l'âge de 12 ans existent dans le pays. Les adolescents autistes qui suivent une scolarité normale sont rares », explique Mbolatiana Raveloarimisa, présidente d'Autisme Madagascar.

Pour la session 2021, les deux candidats ne passeront pas les examens dans une salle spéciale, ils seront avec les autres candidats. Ils seront accompagnés par une assistante de vie scolaire pendant les épreuves. « Cette année, il y aura un aménagement spécial pour ces candidats. Dans la plupart des cas, les personnes autistes ne supportent pas de rester dans une salle plus de deux heures. Ils auront par exemple besoin de sortir un peu toutes les 15 minutes », indique la responsable.

Préparatifs avant le Jour-J

Sous l'hashtag Hafakely, les deux candidats ont été encouragés sur les réseaux sociaux. « Il y a eu quelques difficultés concernant les papiers mais cela a été finalement résolu», indique la présidente.

Ces deux candidats font partie des cent quatre vingt seize mille quatre vingt quatre candidats au baccalauréat sur le territoire malgache. Cent quatre vingt-quatre mille huit cent soixante-trois sont inscrits au baccalauréat général cette année. Antananarivo Renivohitra a soixante-six centres d'examen. Une hausse de 12,45% a été constatée par rapport à l'année dernière. Cette année, le baccalauréat sera particulier puisque les candidats de trois séries vont affronter les épreuves afférentes. Il s'agit de la série littéraire, la série scientifique et enfin de la série OSE ou Organisation Société et Économie. Deux mille sept-cent-vingt-neuf ont choisi la nouvelle série OSE. Pour la série L, il y aura l'option A1 et l'option A2 et enfin l'option L. Pour la série scientifique, il y aura l'option C, l'option D et enfin l'option S. Il est important de souligner que pour les options A1, A2, C et D, il n'y aura pas de changement au niveau des coefficients. Pour les options L et S, les coefficients vont être déterminés pour les matières de base surtout. Les coefficients varient entre 5 à 6 minimum.