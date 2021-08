Cote d'Ivoire: Rennes-Lens - Seko Fofana « On mérite ce nul, on aurait même pu gagner »

Auteur du but égalisateur du Racing Club de Lens contre le Stade Rennais ce dimanche à l'occasion de la première journée de Ligue 1, Seko Fofana a ouvert son compteur pour le compte de la nouvelle saison du championnat français de football.

Au final, ce fut un bon match nul pour l'Ivoirien et ses coéquipiers qui ramènent un point précieux de leur déplacement au Roazhon Park.

Pour Fofana, ce match nul est d'ailleurs plein de promesses pour la suite de la saison.

«On mérite ce nul, on aurait même pu gagner, on se crée des situation malgré tout ça n'a pas abouti, à nous d'analyser cette rencontre pour faire mieux et gagner la semaine prochaine. Aujourd'hui il faut travailler, avec la saison réalisée l'année dernière, on va être attendu, on sait que la saison va être longue mais on va travailler et prendre ce qu'il y a à prendre. On a de l'expérience, des jeunes joueurs, il nous manque des joueurs qui vont arriver, ça va nous faire du bien pour la suite », a-t-il réagi.