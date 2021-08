Cote d'Ivoire: Cinéma - La présentatrice télé Konnie Touré présente la série « Un homme à marier avant 40 ans »

Quand une femme africaine a atteint un certain âge et qu'elle n'est pas mariée, elle devient un sujet au centre des discussions. Tel est le sujet dépeint par l'animatrice Konnie Touré dans sa série télé intitulée « un homme à marier avant 40 ans ». La cérémonie de présentation officielle s'est tenue le jeudi 5 août 2021, à la salle Majestic du Sofitel Abidjan hôtel ivoire, à Cocody. (Abidjan).

Produit par KonnieVence productions en collaboration avec la Tv d'Orange, le film retrace l'histoire de Kayna qui est une femme âgée de 35 ans, cadre de banque et au somment de sa carrière professionnelle, qui après 11 ans de relation amoureuse et plus de 2 ans de déception amoureuse, décide de prendre son cœur en main à travers un défi qui est de trouver un homme à marier avant 40 ans.

L'animatrice télé signe ainsi son retour aux côtés de Nastou Touré, Sofi Aïda, Mahoula Kané, Ray Reboul.

« Au regard des commentaires et des engouements autour de ma vie personnelle, j'ai décidé d'écouter mes abonnés et mettre en place ce projet pour faire passer un message qui est de laisser la femme s'épanouir, vivre, décider et aussi dire que la femme africaine, ivoirienne de 2021 ne court plus derrière un homme car elle a pris conscience de se réaliser avec ou sans mari en lui permettant de faire le choix qui assurera son épanouissement », a indiqué Konnie Touré.

Habib Bamba, directeur de la transformation du digital et des médias d'Orange CI ayant soutenu l'initiative, s'est dit heureux de prendre part à ce lancement. « Le titre de ce film est un thème d'actualité et je pense que cela va toucher énormément de monde. C'est important pour nous (Tv d'Orange) car on se veut être un acteur incontournable du système des médias en Côte d'Ivoire », a-t-il souligné.

« Un homme à marier avant 40 ans » est une série de comédie romantique de 20 épisodes qui sera diffusé sur la Tv d' Orange tous les dimanches à 19h30.