Afrique: Combat international contre la Covid-19 - La Chine annonce une contribution de 2 milliards de vaccins et 100 millions de dollars

La Chine a décidé d'apporter une contribution de deux milliards de vaccins et 100 millions de dollars au combat international contre la Covid-19 par la Chine d'ici fin 2021.

Deux milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 au combat mondial contre la Covid-19 et 100 millions de dollars à la force Covax tout au long de cette année, c'est la contribution qu'entend opérer la Chine d'ici la fin de l'année. L'annonce a été faite par le président chinois Xi Jinping dans un message écrit à la première réunion du forum international sur la coopération en matière de vaccins COVID-19 tenue ce jeudi 5 août. "Les 100 millions de dollars versés à Covax serviront principalement à la distribution de vaccins aux pays en voie de développement. La Chine ferait de son mieux pour aider ces pays à lutter contre la pandémie de Covid-19" a-t-il indiqué. D'après le président Xi, la Chine s'est engagée à construire une communauté mondiale de la santé pour tous et a fourni des vaccins au monde entier, en particulier aux pays en voie de développement. "Le pays a activement mené une production conjointe, ce qui illustre le concept de vaccins en tant que biens publics mondiaux. J'espère que ce forum favorisera l'accessibilité aux vaccins et la distribution équitable des vaccins dans le monde, renforcera la solidarité et la coopération dans les pays en voie de développement, et apportera de nouvelles contributions pour une victoire rapide contre la pandémie », a-t-il indiqué.

En clair, lors du Sommet mondial sur la Santé en mai dernier, Xi Jinping a annoncé cinq mesures visant à soutenir la solidarité mondiale contre la Covid-19. Parmi celles-ci, la proposition de créer un forum international sur la coopération vaccinale pour les pays producteurs et développeurs de vaccins, les entreprises et les autres parties prenantes, afin d'explorer les moyens de promouvoir une distribution juste et équitable des vaccins dans le monde.

« Nous sommes disposés à travailler avec la communauté internationale pour promouvoir la coopération internationale en matière de vaccins et construire une communauté de destin pour l'humanité », a réaffirmé le président Xi Jinping.